Madrid ha cerrado esta noche los conciertos previos al Festival de Eurovisión. La capital española ha celebrado este sábado la PreParty de Eurovision-Spain, la última de las preparties que inició Barcelona el pasado 26 de marzo. Casi una treintena de artistas de Eurovisión 2022 han actuado sobre el escenario de la Sala La Riviera de Madrid, entre ellos, algunos de los favoritos a alzarse con el micrófono de cristal el próximo mes de mayo: los ucranianos Kalush Orchestra, la sueca Cornelia Jakobs y el británico Sam Ryder.

La representante española no ha podido asistir a este último concierto de la temporada por motivos de agenda ya que se encuentra en Miami grabando nueva música. Sin embargo, Chanel sí que pudo estar ayer en la Welcome PreParty donde sorprendió a todos sus fans con una actuación imprevista de “SloMo”.

Pero hoy ha sido el turno de sus competidores, aunque todos han querido remarcar durante la alfombra morada que, pese a todo, son compañeros. Madrid se ha convertido por una noche en el epicentro eurovisivo. Esta ha sido la última oportunidad que tenían los representantes de los 26 países de cantar frente a un público eurofán que se ha entregado por completo durante toda la noche. A tan solo cuatro sábados de celebrarse la final de Eurovisión, los nervios están a flor de piel y todos quieren dar lo mejor de sí.

Los representantes de la República Checa han sido los encargados de romper el hielo con su “Lights Off”, una canción con la que han conseguido poner a todo el público madrileño a bailar. La banda We Are Domi, que compite en la segunda semifinal del próximo 12 de mayo, intentará lograr la cuarta final para el país centroeuropeo.

