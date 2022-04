¡Comienza el Eurosondeo RTVE 2022! Ya podéis empezar a votar por vuestras tres canciones favoritas de la Primera Semifinal de Eurovisión 2022. 17 canciones participan en esta primera ronda de la macroencuesta que Eurovisión RTVE ha lanzado de cara al certamen europeo, pero solo 10 lograrán clasificarse en una votación mixta entre usuarios de la web y jurado profesional.

"Sekret" de Albania, "Eat Your Salad" de Letonia, "Sentimentai" de Lituania, "Boys Do Cry" de Suiza, "Disko" de Eslovenia, "Stefania" de Ucrania, "Intention" de Bulgaria, "De Diepte" de Países Bajos, "Trenuletul" de Moldavia, "Saudade, Saudade" de Portugal, "Guilty Pleasure" de Croacia, "The Show" de Dinamarca, "Halo" de Austria, "Með hækkandi sól" de Islandia, "Die Together" de Grecia, "Give That Wolf A Banana" de Noruega y "Snap" de Armenia.

Desde hoy miércoles 13 de abril hasta el domingo 17 de abril, tienes la oportunidad de elegir a tus 3 canciones favoritas a través de la encuesta. El domingo a las 12 horas cerraremos la encuesta y las diez canciones con más votos pasará a la gran final, junto a Francia, Reino Unido, Italia y Alemania.

Os recordamos que España no participa en el Eurosondeo RTVE 2022 con el objetivo de que el resultado español sea lo más parecido a lo que podría pasar el próximo 14 de mayo en Turín. Por su parte, de cara a la Gran Final del Eurosondeo, lanzaremos una encuesta en la que los usuarios podrán votar por el puesto en el que creen que Chanel quedará en la final de la 66ª edición del festival.

Vota por tu canción favorita de la primera semifinal de Eurovisión 2022