Chanel lo ha vuelto a hacer. La representante española ha conseguido que todo el público del AFAS Live de Ámsterdam se viniera arriba tras su actuación. Está claro que "SloMo" es una de las grandes favoritas a alzarse el próximo 14 de mayo con el Micrófono de Cristal. Esta noche Chanel ha brillado con luz propia. La española ha salido al escenario de la capital neerlandesa con una energía trepidante. Nuestra representante en Eurovisión 2022 ha aparecido junto a su equipo de baile con ganas de disfrutar. En tan solo un instante, Chanel ha conseguido meterse al público neerlandés en el bolsillo. El resto, ha surgido solo.

Chanel en el backstage de la preparty 'Eurovision in Concert' de Ámsterdam RTVE

Sin duda uno de los momentos que más expectación ha generado ha sido el dance break que Chanel realiza junto a Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez. Es el paso estrella de "SloMo" y la hispanocubana lo sabe. La representante de España lo ha vuelto a dar todo durante los 20 segundos que dura el dance break. El público ha enloquecido ante la hipnotizante performance. Chanel es puro espectáculo sobre el escenario y en Turín lo demostrará sin problemas.

Que el público se viniera arriba era un secreto a voces. Después de triunfar en Barcelona y Londres, no era menos que Chanel volviera a hacerlo en Ámsterdam. El "SloMo" ha sonado con fuerza ante las 6.000 personas que aproximadamente se encontraban esta noche en el estadio que en 2012 acogió la edición del Festival de Eurovisión Junior. Chanel se ha convertido en una de las grandes estrellas de Eurovisión 2022, su canción no deja de ser un éxito entre la prensa especializada y el resto de concursantes de la 66ª edición. Además, "SloMo" no deja de subir en los tops, rankings y apuestas, que ya la sitúan como una de las siete canciones a alzarse con el triunfo en Turín.

Chanel Terrero representará a España en Eurovisión el próximo 14 de mayo en Turín RTVE

Ayer por la noche, antes de su gran actuación, la candidata de España hizo una parada en Jinek, el late show más popular en los Países Bajos. Allí nos regaló una delicada versión en acústico de "SloMo". Chanel deslumbró y se ganó el corazón de todos los neerlandeses cantando únicamente acompañada de una guitarra. La hispanocubana realizó una perfecta entonación de su canción ante la mirada atónita de los presentadores.

El concierto de Ámsterdam era la última parada internacional que Chanel hacía con el resto de sus compañeros antes de viajar a Turín. La representante española viajará el próximo 16 de abril a Miami (Estados Unidos) donde compondrá música nueva y el 27 celebrará una despedida en la mítica Plaza de Callao de Madrid.

Han sido 70 días muy intensos desde que Chanel ganara la primera edición del Benidorm Fest. Durante estos dos meses y medio Chanel ha cantado "SloMo" en distintos lugares: el Festival Da Cançao de Portugal, la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, la Barcelona Eurovision Party, Los 40 Primavera Pop en Madrid, la London Eurovision Party y esta noche en el Eurovision In Concert. Su próximo gran escenario será el Pala Alpitour de Turín, donde ojalá realice su mejor actuación, el de la victoria.