De Chanel a WRS: todo listo en Ámsterdam para el 'Eurovision in Concert'

Segunda jornada de Chanel en la capital neerlandesa. Tras triunfar anoche con la versión en acústico de "SloMo" en Jinek, el late show más popular de Países Bajos, hoy tocaba atender a los medios acreditados a la tercera preparty de la temporada. Este fin de semana es el turno del 'Eurovision In Concert', que regresa tras tres años de ausencia por la pandemia del covid. El mítico concierto es una cita imprescindible que reúne desde hace 12 años a los eurofans de toda Europa en un gran concierto que se celebrará esta tarde en el estadio AFAS Live de Ámsterdam.

Un total de 28 delegaciones participantes en la próxima edición del Festival de Eurovisión 2022, que se celebrará en Turín el próximo mes de mayo, actuarán esta noche en la preparty eurovisiva más longeva. Chanel cantará y bailará "SloMo" en directo junto a su equipo de baile formado por los bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Maria Pérez

Pero antes de subirse al escenario y revolucionar a Ámsterdam, Chanel y el resto de participantes han participado en el encuentro con los medios que ha albergado la capital holandesa. Allí, la representante española nos ha confesado que "está siendo bastante heavy" todo lo que está viviendo: "Estoy que me 'actúo' encima, tengo muchas ganas, me han dicho que el escenario es gigante y que va a haber muchísima gente".

Chanel en la preparty 'Eurovision in Concert' de Ámsterdam RTVE

La de esta noche será la tercera actuación internacional de Chanel tras la de Lisboa el pasado mes de marzo y la de Londres la semana pasada. Una nueva oportunidad para acercarse al público europeo que el próximo 14 de mayo decidirá al ganador de la 66ª edición de Eurovisión. Y una de las cosas más esperadas de esta noche es el outfit que llevará Chanel. La representante española seguro que volverá a sorprendernos, aunque no nos ha querido adelantar nada: "No puedo decir nada del outfit, solo diré que es nuevo y especial para la ocasión".

En el stand con los medios también hemos estado con el representante de Rumanía. WRS ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos los españoles que le están apoyando escuchando y compartiendo su canción "Llámame". El rumano Andrei Ionuț Ursu participará en la Segunda Semifinal de Eurovisión 2022 el próximo 12 de mayo, una semifinal en la que España puede votar.

Durante el coctel de bienvenida hemos retado a Dominika Hašková, vocalista de la banda We Are Domi, a bailar la coreografía de "SloMo". La cantante de la República Checa ha confesado que le encantaría pero que necesita practicar un poco mas para hacerlo igual de bien que Chanel. Los chechos nos han hablado sobre la idea de representar a su país en el certamen de música más grande de toda Europa: "Es todo un honor, estamos muy emocionados, es una locura"

Esta mañana también hemos podido comprobar el alto nivel de español que tiene la representante de Montenegro. Vladana nos ha contado que el año pasado estuvo veraneando en Andalucía y que le encantó. Con ella también hemos habado sobre la vuelta del país balcánico al festival tras tres años de ausencia. La montenegrina se siente muy honrada de representar a su país en el año de su regreso, aunque también nos ha confesado que siente un poco de presión: "Todo el mundo espera que tras tres años de ausencia Montenegro esté en la final, y este año es bastante difícil porque hay muchas canciones buenas", nos contaba Vladana.

La irlandesa Brooke tampoco ha querido perderse esta preparty que organizan los neerlandeses desde hace más de una década. Brooke nos ha contado que está feliz e impaciente por subirse al escenario de Ámsterdam y cantar su canción "That's Rich". La cantante de Irlanda nos ha hablado sobre el significado del tema con el que representará a su país el próximo 10 de mayo en Turín: "He estado en una relación durante mucho tiempo pero ahora estoy soltera y estoy bien. Ahora tengo independencia y es un sentimiento muy fuerte cuando recuperas esa seguridad en ti mismo".

La maltesa Emma Muscat representará a la isla mediterránea con el tema "I Am What I Am". "Es una canción con un mensaje muy poderoso de amor propio, de quererse a uno mismo. Así que estoy muy contenta de poder transmitir ese mensaje ante millones de espectadores", nos ha dicho Emma cuando le hemos preguntado por el mensaje de su canción.

También hemos retado a Ronela Hajati a bailar el estribillo de "SloMo". Con un poco más de éxito que con la checa, la representante de Albania nos ha regalado uno de los grandes momentos de esta mañana. La albanesa nos ha confesado que no está nerviosa por la actuación de esta noche en Ámsterdam: "Solo me pongo nerviosa cinco segundos antes de salir al escenario".

Pero sin duda el gran momento del día lo han protagonizado uno de los lobos de Subwoolfer y Chanel. La representante española le ha dado una master class del dance break de "SloMo" al noruego, y el nórdico la ha superado con nota. En Barcelona, Chanel y su equipo de baile ya sorprendieron a los de Noruega bailando la particular coreografía de "Give That Wolf A Banana".

Esta tarde a partir de las 20:30 horas los 28 concursantes de Eurovisión 2022 cantarán sus canciones en directo desde el estadio AFAS Live de Ámsterdam. Quien sabe si entre todas ellas se encuentra la ganadora del festival.