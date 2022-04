¿Cuál es tú canción favorita de este año? ¿Con qué participante te gustaría hacer una colaboración? ¿Qué país ganará Eurovisión 2022? Son solo algunas de las preguntas a las que han respondido algunos de los participantes del certamen musical más grande de toda Europa.

Nuestra representante Chanel, Sam Ryder del Reino Unido, Sheldon Riley de Australia, Brooke de Irlanda, Lum!x & Pia Maria de Austria, Jérémie Makiese de Bélgica, Andrea de Macedonia del Norte, Stefan de Estonia y Mia de Croacia son los artistas que decidieron pasarse por el micrófono de RTVE durante la London Eurovisión Party y mojarse contestando preguntas sobre el festival de Eurovisión.

Los representantes de Austria y Reino Unido tuvieron que elegir entre dos ganadores de Eurovisión. El austríaco Lum!x tuvo que enfrentarse a la difícil decisión de elegir entre Loreen, ganadora del festival en Bakú 2012 con el tema "Euphoria", y Conchita Wurst, ganadora del festival en Copenhague 2014 con el tema "Rise Like A Phoenix". El DJ lo tuvo claro y eligió a su paisana Conhita en este duelo épico entre dos grandes del certamen.

Por su parte, el británico tuvo que elegir entre Salvador Sobral, ganador en Kiev 2017 con el tema "Amar Pelos Dois", y Måneskin, vigentes ganadores de Eurovisión con el tema "Zitti E Buoni". Sam Ryder, que parte como uno de los favoritos a alzarse con el micrófono de cristal el próximo 14 de mayo, no quiso mojarse al considerar que ambos son sus dos ganadores favoritos de la historia.

Andrea de Macedonia del Norte y Jérémie de Bélgica tuvieron que elegir su canción favorita de la primera y segunda semifinal de Eurovisión 2022. La normacedonia se decantó por "De Diepte", canción con la que S10 representará a los Países Bajos en la 66ª edición del festival. El belga se inclinó por "Not The Same" la poderosa balada con la que el australiano Sheldon Riley intentará lograr la primera victoria del país austral en el certamen europeo.

El australiano tuvo que adivinar las victorias de Italia en Eurovisión y la croata Mia Dimšić elegir a un participante de Eurovisión 2022 para hacer una colaboración. Riley no acertó y la croata eligió a la sueca Cornelia Jakobs.

Más comprometida fue la pregunta que tuvo que responder Stefan. Al representante de Estonia le tocó la pregunta de "¿Quién crees que va a ganar Eurovisión 2022?" El intérprete de "Hope" fue muy correcto y contestó "que gané el mejor". Aún así, deseó toda la suerte del mundo a Chanel ya que "SloMo" es uno de sus temas favoritos de la edición y dijo que estaba casi seguro que la candidatura española lograría un top 10 en la final del próximo 14 de mayo.

La representante española tuvo que elegir su canción favorita de Eurovisión. Aunque se lo pensó un poco, Chanel escogió el "La La La" de Massiel, tema con el que España logró su primera victoria en el festival.