Chanel arrasa en Ámsterdam con este acústico de "SloMo"

La ruta de Chanel hacia Eurovisión 2022 está siendo meteórica. La cantante no para de subir en las apuestas eurovisivas, que la sitúan como la séptima favorita para llevarse el Micrófono de Cristal a casa en la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebra el 14 de mayo en el Pala Alpitur de Turín. De momento, Chanel está preparada para revolucionar Ámsterdam en la actuación de esta noche en el Eurovision in concert que se celebra en el estadio AFAS Live de la ciudad holandesa. Sin embargo, antes de su gran actuación, la candidata de España hizo una parada en Jinek, el late show más popular de Países Bajos. Allí se ganó el corazón de todos los holandeses con una versión muy especial de "SloMo".

Chanel: "He convertido la presión en 'tienes que ponerte las pilas y dar lo mejor de ti'" SANTIAGO GÓMEZ / DANIEL BORREGO ESCOT

Y es que Chanel no quiere decepcionar a los eurofans y está dándolo absolutamente todo. De hecho, la artista compartió cuál es la clave de su actuación de "SloMo" : "Si te lo pasas bien sobre el escenario la transmites esa energía al público". Además, también reflexionó sobre lo que significa para ella estar en el Festival de la Canción de Eurovisión: "Lo veía de pequeña y soñaba con actuar en ese gran escenario. Ahora se está haciendo realidad", aseguró.

Pero ninguna ha sido tan especial como la que ha ha hecho en su última aparición en el programa Jinek . A la espera de poder compartir "SloMo" en el escenario del Eurovision in concert en el escenario con sus bailarines —Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez—, Chanel acudió como invitada al late show más popular de Países Bajos en la cadena RTL4.

Así nos lo asegura Stefan de Vries , corresponsal de asuntos europeos y colaborador en Jinek: "Robó el corazón del público inmediatamente. Estaba sentado a su lado y me encantó su voz. Hizo una gran actuación" , asegura. Junto a Chanel también vistió el plató Kalush Orchestra, la banda que representa a Ucrania en Eurovisión 2022: "Fue un momento muy emotivo", nos cuenta. Al terminar la actuación Eva Jinek le preguntó a Stefan de Vries qué le había parecido la actuación: "Le dije 'Douze points' y Chanel dijo: '¡Eso sí que lo entiendo'!".

Chanel actúa en el Eurovision in concert de Ámsterdam

Esta noche Chanel actuará en el estadio AFAS Live de Ámsterdam espera durante el Eurovision in concert acompañada de sus bailarines: Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y Ria Perez. Una cita imprescindible que reúne anualmente a los fans de Eurovisión de toda Europa en un gran concierto en el que estarán cerca de una treintena de los artistas participantes en Eurovisión 2022. Un concierto al que asistiran 5 000 personas y que ya ha agotado todas las entradas.

Junto a Chanel actuarán en directo Reddi (Dinamarca), Zdob si Zdub & Fratii Advahov (Moldavia), LPS (Eslovenia), Cornelia Jakobs (Suecia), Alvan & Ahez (Francia), Rosa Linn (Armenia), Subwoolfer (Noruega), Systur (Islandia), Malik Harris (Alemania), Lum!x Ft Pia Maria (Austria), Stefan (Estonia), Sam Ryder (Reino Unido), Vladana (Montenegro), Citi Zeni (Letonia), We are Domi (República Checa), WRS (Rumania), The Rasmus (Finlandia), Mia Dimsic (Croacia), Emma Muscat (Malta), Monika Liu (Lituania), Ochman (Polonia), S 10 (Países Bajos), Brooke (Irlanda), Inteligent Music Project (Bulgaria), Jeremie (Bélgica), y Ronela Hajati (Albania), además de artistas invitados como Loreen, ganadora de Eurovisión 2012.