“Lo que va a pasar en Turín va a ser algo muy guay”, asegura una emocionada Chanel a poco más de un mes de la gran final de Eurovisión. “Llevo un ritmo bastante frenético… pero no me quejo”, señala en Patio de voces (Radio 5, sábado, a las 21.05 h) la artista, que ultima los preparativos de su esperada actuación el próximo 14 de mayo y de la que no quiere revelar si guarda un as bajo la manga más allá de la espectacular coreografía diseñada por Kyle Hanagami.

“El baile forma parte de mi esencia y de mi formación”, cuenta la artista, que confiesa que de pequeña ya bailaba la sintonía del telediario. Sobre el vestuario que lucirá en la final, reconoce que aún está confeccionándose -“Lo estamos cocinando a fuego lento, como el caldo de las abuelas”-, aunque nos adelanta que tendrá que llevar varias maletas.

Chanel revela que aún está acostumbrándose a esta nueva vida y agradece el amor y el cariño que está recibiendo de los eurofans, especialmente en las europarties a las que ya ha asistido. La última en Londres, donde todo el mundo espera ya el “chanelazo”, que ni siquiera ella misma sabe cómo explicarlo.

“Soy una mujer que tiene voz, empoderamiento, fuerza y poder de decisión y eso lo transmite "Slomo"”, explica sobre el tema que nos representará en Eurovisión y que ha sido compuesto por Leroy Sánchez, al que llama su ángel.