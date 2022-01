Chanel: "Me cerré Twitter por mi salud mental"

Fuerza y garra son sinónimos de "SloMo", el tema con el que Chanel Terreno nos representará en Eurovisión 2022, el 14 de mayo en Turín. Una canción muy pegadiza que te saca el bailarín o la bailarina que llevas dentro. La artista se alzó con la victoria del Benidorm Fest, y por lo tanto con el micrófono de bronce, tras superar en cinco puntos al "Ay mamá" de Rigoberta Bandini, y en uno más a "Terra" del grupo Tanxugueiras, que completarían el top 3 de certamen.

"Aún no he visto mi actuación del sábado pero mis compañeros y amigos me dijeron que estaba bien, que estaba afinada. Además de verse todo lo que pude trabajar durante este poco tiempo", le explica la cantante a Julia Varela en Tarde lo que tarde.

20.40 min Tarde lo que tarde - Chanel: "Lo dimos todo encima del escenario" - Ver ahora

Chanel aún no se cree todo lo que ha sucedido a pesar de tener al lado el trofeo del festival alicantino. La bailarina sigue en shock pero "muy fuerte al lado de los suyos, con muchísimo amor y con infinitas ganas de ponerse a trabajar ya en la nueva etapa" que le espera, el Festival de la Música.

Revuelo en las redes sociales El Benidorm Fest nos tuvo en ascuas a todos los espectadores y oyentes hasta el último segundo. La puntuación final estaba repartida entre el 50% del jurado profesional, 25% del demoscópico y el resto del pú​blico. El jurado le otorgó a SloMo la máxima puntuación, con 51, seguido de Bandini y Blanca Paloma. El demoscópico y la audiencia coincidieron en su favorito, Tanxugueiras. Aunque finalmente fue Chanel la ganadora con 96 puntos. Chanel pide que pare el acoso en redes y Aitana sale así a defenderla MARINA SEGOVIA "Los cinco expertos son profesionales y por eso estaban ahí. No se que vieron en mi, no tengo ni idea. Solo estoy aterrizando, aún hoy en día, sabiendo que tengo al lado el micrófono y viviendo esta realidad. Supongo que verían trabajo y esfuerzo", argumenta la ganadora. Esta elección causó mucho revuelo en las redes sociales. Tras conocerse las puntuaciones otorgadas a los artistas por parte del jurado profesional y también la ganadora del Benidorm Fest, las redes se llenaron de críticas. "En las primeras horas quise no ver nada, porque sabía el revuelo que iba a tener. Finalmente caí", transmite Chanel. 19.40 min Tarde lo que tarde - Chanel: "El jurado es profesional y vio trabajo y esfuerzo" - Escuchar ahora Lo primero que pensó fue en su salud mental, por lo que decidió cerrarse su cuenta de Twitter. "En la rueda de prensa del día siguiente me vi con fortaleza para mandar un mensaje y pedí mucho cuidado con los comentarios que se dicen, porque detrás de una pantalla, de un show, de un maquillaje, de un vestuario, hay personas. Y esas personas tenemos sentimientos y está en juego la salud mental y emocional de la gente y es algo delicado", reflexiona. A pesar de todo, la cantante también recibió muestras de cariño, y a día de hoy sigue siendo tendencia en redes, e internacionalmente muchos eurofans reaccionaron a su tema que alucinan con que pueda bailar de esa manera y cantar como si nada. Aunque también recibió mucho apoyo por parte de sus contrincantes, como Rigoberta Bandini o Tanxugueiras.

¿Quién está detras del tema? "Slomo" es una propuesta muy explosiva que tiene detrás un equipo muy sólido y muy ligado a este mundo. Los autores han compuesto para grandes estrellas como Madonna, Britney Spears o Ricky Martin. 02.54 min Chanel participa en el Benidorm Fest con el tema "SloMo" - Escuchar ahora Slomo canción "Tengo la suerte de tener conmigo mano a mano a Leroy Sánchez. Somos como una extensión. La verdad que cuando me enteré del equipo que había detrás, tampoco me lo creía y fue como "guau" voy a aprender de gente grande como ellos. Y así ha sido. Cada mirada, cada comentario, lo he ido absorbiendo", agradece. La parte del baile, que es muy importante en la canción, tampoco se queda atrás. El coreógrafo ha trabajado con artistas como Beyoncé, Jennifer López o Justin Bieber. "He tenido que comer muy poco estas navidades pero me ha molado mucho trabajar con él. Admiración brutal que tiene esa disciplina americana y arte. Es muy inteligente como saca partido absolutamente a todos los que estamos sobre el escenario, a los planos, el tipo de coreografía, la actitud, todo. Me quedo con el aprendizaje express", comenta. Chanel gana el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2022 con el tema "SloMo" DANIEL BORREGO ESCOT Aunque también tiene su peso el vestuario. Chanel cambió su vestimenta y ha hecho una mención especial a la persona encargada. "Carmen Farala es una profesional increíble y ha hecho un trabajo maravilloso. Se ha involucrado un montón en el proyecto". La ganadora de Drag Race España decidió quedarse sin dormir tras la semifinal del jueves para confeccionarle otro traje a Chanel a su puro estilo, como contó en sus redes sociales.