El Benidorm Fest ya ha acabdo, pero todavía queda mucho camino por delante hasta llegar a la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión que se celebra en mayo en Turín. Allí Chanel Terrero interpretará "SloMo" e intentará poner a medio mundo a bailar con su explosiva coreografía y su ritmo latino tan pegadizo con los que consiguió ser la representante de España para Eurovisión 2022 tras obtener 96 puntos en la final del Benidorm Fest.

A pesar de que durante el Benidorm Fest los 14 artistas candidatos han tenido muy buen feeling y se han apoyado mutuamente, los fandoms no están haciendo lo mismo. La cantante ha denunciado que tras haber ganado la final del Benidorm Fest no ha parado de recibir críticas y hasta ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter por las oleadas de hate que le han llegado. Desde el Telediario de La1, Chanel hace un llamamiento para frenar el acoso en las redes.

Chanel se cierra Twitter por las oleadas de hate

Se llevó la máxima puntuación (96) y entró prácticamente en shock. Le costó mucho creérselo y aún está en ello: "No me veía ganadora para nada. Es la primera vez que saco un single y competía con artistas maravillosos con un montón de fans". Chanel ha sido la gran revelación del Benidorm Fest y el mensaje que quiere transmitir es uno: "Empoderamiento femenino. Una mujer empoderada es la misma que está en su casa en pijama que la que lleva un mono de pedrería. Y 'SloMo' es un tema para sentirse segura con tu cuerpo.", cuenta.

Pero el sabor de esta victoria ha sido algo agridulce. Había mucha competitividad con grupos de fans muy grandes de cada artista. Y Chanel no ha parado de recibir críticas desde que se convirtió en la representante de España para Eurovisión 2022: "He recibido muchísimas críticas y desde aquí quiero hacer un llamamiento por favor a las redes sociales: tened cuidado con lo que decís porque está en juego la salud emocional y mental de mucha gente", cuenta en el Telediario de La 1.

05.06 min Corazón - Entrevista a Chanel, representante de España en 'Eurovisión 2022'

Junto a Chanel está todo su equipo de bailarines, muy ilusionados por poder ir a Turín: "Al final soy artista y de lo que me encargo es de subir al escenario, hacer bien mi trabajo, transmitir cosas bonitas y hacer sentir al público", cuenta. Pero no ha podido más y ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter: "Detrás de las pantallas hay seres humanos con sentimientos y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto", cuenta.

Ella asegura que ahora ya está bien, pero quiere hacer un llamamiento para que el público tenga más cuidado con lo que escribe en Internet: "Si no siento apoyo no pasa nada, pero el hate es muy duro de llevar", confiesa. Y es que nunca se había puesto en una palestra tan grande y con tanto público, pero Chanel está decidida a ganar en Turín: "Por otra parte estoy recibiendo muchísimo amor. Muchísimas gracias a la gente que me está apoyando y a los que no, gracias también", zanja.