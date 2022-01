Una vez más, Britney ha usado las redes sociales para expresar lo que está pasando por su cabeza. En concreto, este 11 de enero, la intérprete de "Toxic" publicaba una foto de una máquina de escribir antigua con el título: "¿Debo comenzar desde EL PRINCIPIO?". La publicación ha alcanzado en apenas unas horas unos 130.000 likes y seguro que ha generado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, aunque la más evidente es la de que Britney podría estar ya inmersa en la escritura de sus propias memorias.

No es de extrañar que después de todos estos años en los que otros han tomado las decisiones sobre su vida, ahora sea ella la que quiera decidir y escribir su propia historia. Recordemos que en el último año Spears ha protagonizado innumerables artículos, portadas y proyectos audiovisuales, como el documental del The New York Times 'Framing Britney Spears', que explicaba cómo su padre había construido una cárcel para Britney en forma de tutela legal. Además, sus fans iniciaron el movimiento #FreeBritney y jugaron un papel fundamental en la liberación de esa tutela que la tuvo oprimida y sin poder tomar sus propias decisiones durante más de 13 años.

En octubre del año pasado, cuando Jamie Lynn (su hermana menor) anunció su libro, Britney hizo sombra a las aspiraciones literarias de su hermana con la siguiente publicación en su Instagram: "Estoy pensando en lanzar un libro el próximo año ¡Pero tengo problemas para pensar en un título, así que quizás mis fanáticos puedan ayudarme! Opción #1... 'Mierda, realmente no lo sé' Opción #2... '¡¡Realmente me importa lo que la gente piense'!!!!' Qué piensan ustedes ?", escribió en su momento. 'Things I Should Have Said', de Jamie Lynn Spears, se publicará el 18 de enero de 2022 a través de Worthy Publishing. ¿Contará en él algo sobre su hermana Britney?

Y es que no sería algo para nada descabellado pensar que durante todo este tiempo de silencio musical, Britney se estaría dedicando a escribir un borrador de su historia. Sería muy interesante conocer de la mano de la propia Britney cómo se siente al pasar de ser la Princesa del Pop, a la que todos adoran, a la persona fragil y dominada legalmente por su padre a la que sus fans pretenden ayudar a liberar. ¿Cómo ha vivido ella todo este duro y largo proceso? ¿Cómo fue para ella la época de acoso mediático que nunca cesaba?, ¿Cómo es la relación con su familia o con su ex Justin Timberlake? Seguro que contenido no le falta.

Spears alcanzó la cima a nivel músical. Vendió más de 34 millones de copias solo en EEUU, pero desde su último álbum Glory, publicado en 2016, no ha vuelto a lanzar nada nuevo. Desde su residencia en Las Vegas, la cual mantuvo obligada por su padre hasta el 2017, no ha vuelto a actuar en directo. Algo normal dado que ha tenido que librar una lucha interminable con su padre y su grupo de abogados por recuperar el control de su propia vida personal y profesional. Ahora que por fin lo ha conseguido, podría ser este hito el inicio o el fin de su novela.