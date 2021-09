Netflix lanza el primer tráiler del documental 'Britney vs Spears'

La plataforma acaba de anunciar el lanzamiento del documental ‘Britney vs Spears’, que tratará el drama que ha sufrido la cantante en la lucha por su propia tutela durante más de 13 años, con un tráiler de poco más de un minuto y medio. Una lucha judicial que la llevó a enfrentarse cara a cara con su padre, Jamie Spears, y de la cual se han filtrado tensas conversaciones familiares y documentos judiciales.

Netflix ya había sacado un pequeño teaser, en forma de vídeo de 18 segundos, en el que mostraban parte de una conversación telefónica de Britney con su abogado el 21 de enero de 2009: "Hola, mi nombre es Britney Spears, te llamé antes. Te llamo de nuevo porque solo quería asegurarme de que durante el proceso de eliminación de la tutela…" El público aún no había escuchado a la artista decir públicamente nada en contra de la tutela legal hasta junio de 2021, pero el audio filtrado en el teaser indica que ha estado luchando desde el principio.

Este año el caso Britney y los numerosos juicios a los que la cantante se ha tenido que enfrentar han causado un interés y una expectación sin precedentes. Hasta ahora poco o nada se sabía sobre su situación legal y personal, pues la artista llevaba unos años alejada de los focos y la atención mediática, pero parece que su vida inevitablemente ha vuelto a ser más publica que nunca. El tráiler oficial ha llegado este martes 22 de septiembre con nuevas imágenes y prometiendo que el silencio ha terminado.

El documental investiga a fondo el caso Britney. Para ello, habla con expertos legales y médicos sobre por qué es tan difícil poner fin a su tutela legal y qué hace que su situación sea tan extraña. 'Britney vs. Spears' no es, ni probablemente será, el único documental sobre la tutela de Spears que veamos. La película de Netflix seguirá el hilo del documental publicado este 2021 en la plataforma Hulu, ‘Framing Britney Spears‘, que cobró mayor importancia gracias al movimiento #FreeBritney y que tuvo gran éxito el pasado febrero al ser los pioneros en recrear la tutela que la intérprete sufre desde 2008. La BBC también lanzó su propio documental sobre el caso, encabezando los titulares con 'The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship' en abril.

Dirigido por Erin Lee Carr, el documento de Netflix ha estado en proceso de grabación durante más de un año. El pasado 23 de junio, Britney compareció en un tribunal de Los Ángeles vía telemática y compartió su testimonio sobre el daño sobre su salud mental que esta tutela le estaba causando. Afirmó sentirse "deprimida" y "traumatizada" y manifestó su deseo de "recuperar su vida".

“No vi el documental, pero por lo que vi, si me avergonzó lo que pusieron… Lloré durante dos semanas, y bueno, todavía lloro a veces ”, escribió Spears sobre el documental de Hulu en su cuenta de Instagram. “Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad conmigo misma para tratar de mantener mi alegría, amor y felicidad !!!! ¡¡¡Todos los días bailar me alegra !!! No estoy aquí para ser perfecta. ¡¡¡Estoy aquí para transmitir amabilidad !!!!", decía.

Ahora sabemos que su padre llegó incluso a chantajearla y a pedirle dos millones de dólares si Britney quería recuperar su tutela, acción que el abogado de la artista calificó como "extorsión" y aseguró que no tenía ninguna "posibilidad de éxito". Todo se decidirá en la continuación del juicio la próxima semana, concretamente el día 29 de septiembre. Aprovechando las circunstancias, Netflix lanzará el documental ‘Britney vs Spears’ justo el día antes al juicio, el 28 de septiembre.