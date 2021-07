Britney Spears está harta y acaba de anunciar que no subirá más a los escenarios mientras su padre siga controlando todos los aspectos de su vida, como ha hecho durante estos últimos 13 años. La cantante, que hasta ahora procuraba mantenerse al margen de los comentarios de la gente sobre su proceso judicial, ha roto este sábado el silencio que mantenía en sus redes sociales.

Hasta el momento Britney parecía vivir ajena al revuelo que su caso estaba generando en medio mundo. La artista, que lleva meses ocupando titulares en los medios de comunicación de todo el planeta, seguía subiendo vídeos y fotos de su día a día a su perfil de Instagram como si nada estuviese pasando. Pero este sábado Spears ha dado un golpe en la mesa y ha escrito: "Acéptame por lo que soy o bésame el culo, come mierda y pisa algunos legos".

Acompañando a la imagen con la frase, Spears hizo un largo alegato en el que respondía a las críticas que al parecer había estado recibiendo sobre sus vídeos bailando. "A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando... ¡¡¡¡Mirad, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!!!! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años", escribía la artista.

Una decisión que confirma lo que su exmánager agregó hace unos días: que Spears iba a renunciar a su carrera. La publicación de Britney se ha hecho viral en cuestión de minutos y en este momento acumula casi dos millones de likes. Por otra parte, la cantante ha dicho que prefiere bailar en el salón de su casa que subirse a un escenario de Las Vegas, donde la gente está tan "ida" que no puede ni estrecharle la mano. Y añadió: "acabé conociendo a alguien que estaba constantemente colocado de marihuana... lo que no me importa, pero habría estado bien poder haber ido a un jodido spa”, afirma. “Y no me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar, ensayar y no poder hacerlo de forma auténtica, con mezclas antiguas de mis canciones, y rogar que pongan mi nueva música en mi espectáculo para mis fans... ¡¡así que lo dejo!!”, subraya.

La cantante también arremetió contra su padre, James Spears, y su hermana, Jamie Lynn Spears. "¡¡¡¡¡No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara MIS CANCIONES remezcladas!!!!!".

"¡¡¡¡Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo!!!! Esta tutela legal mató mis sueños...así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar por este mundo...¡¡¡¡y aún así la gente lo intenta!!!", lamentó. La artista, que tiene más de 31 millones de seguidores en Instagram, ha usado la red social para mostrar de forma clara sus verdaderos sentimientos. Spears ha dejado claro cómo se siente y que sigue luchando (vía legal) por recuperar su propia tutela.

Además, respondió de forma tajante a las críticas y a la falta de sororidad que está sintiendo: “A las mujeres que dicen que es raro el modo en el que tengo esperanza... ¡que os den! Como digo, todo lo que tengo ahora es esperanza. Tenéis suerte de que publique algo, si no os gusta, ¡dejad de seguirme! La gente trata de matar la esperanza porque es una de las cosas más vulnerables y frágiles que hay. Y ahora me voy a leer un jodido cuento de hadas. Ahhh, y si no queréis ver mi precioso culo bailando en el salón o no cumple vuestros estándares... ¡idos a leer un maldito libro!”.

Esta publicación llega justo después de otra del día anterior con una imagen en la que decía: “Nunca ignores a quien te ignoró cuando lo necesitabas ni a quien te ayudó cuando no tuviste ni que pedirlo”. Junto a ella escribía un texto con el que describía cómo era la situación con sus familiares más cercanos: “no hay nada peor que cuando la gente más cercana a ti que nunca te ha mostrado su apoyo publica cosas a la vista de tu situación y habla en tu apoyo... nada peor que eso”. “¿Cómo se atreve la gente que más quieres a decir algo, cuando no han echado jamás una mano?”, afirmaba. Un mensaje que parecía ir directo hacia su hermana que, "para salvar la cara públicamente”, la apoyaba ahora cuando jamás lo había hecho personalmente.