Tras sus explosivas declaraciones en el juicio contra su padre, Britney Spears continúa en el ojo del huracán mediático. MIentras espera la decisión del tribunal, la cantante intenta abstraerse disfrutando de unas vacaciones tranquilas en la playa. Al menos, esa era su idea. Parece que los paparazzis han truncado sus planes. Todo el mundo quiere saber dónde está y ellos lo han descubierto. Britney, muy indignada, ha utilizado sus redes sociales para denunciar el acoso al que se siente sometida por parte de los fotógrafos, quienes la persiguen intentando conseguir su mejor foto.

"Estar aquí en Maui es una locura ahora. Los paparazzis saben dónde estoy y no es divertido", asegura la artista, quien también afirma que retocan sus fotos. "Es bastante difícil ir a cualquier parte porque estas caras tontas siguen apareciendo para tomarme una foto, pero no solo hacen una foto. Distorsionan mi cuerpo y es vergonzoso", cuenta a sus más de 31 millones de seguidores en Instagram. "Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente no me veo como ellos me retratan", concluye.

El texto va acompañado de un vídeo en el que describe lo que los paparazzis y los fans deben o no deben hacer. "No me hables cuando estoy mandando un mensaje, es grosero", apunta Britney Spears. Además, incluye un vídeo en el que muestra su silueta en bikini: "Este es mi cuerpo". Muchos de sus seguidores han aplaudido su útima publicación y le han mostrado su apoyo incondional, igual que han hecho durante estos últimos años. Aunque otros sospechan que quien maneja la cuenta de la artista es otra persona y piden que se la devuelva.