Rose McGowan sale en defensa de Britney Spears tras el desesperado mensaje de libertad de la cantante, que suplica ser libre de la tutela de su padre tanto como sus fans, que crearon el movimiento #FreeBritney en las redes sociales para apoyar a la mítica artista. Al mismo tiempo, la actriz conocida por Embrujadas ha cargado contra los medios de comunicación acusándolos de ser una "máquina podrida". Rose McGowan culpa al padre de Britney Spears, a la industria de Hollywood y a la prensa sensacionalista por el maltrato que le dieron a Spears durante su colapso público de 2007.

Rose McGowan ha mostrado públicamente todo su apoyo a la cantante de Toxic ha dicho que lo que está ocurriendo es todo un precedente en la historia del feminismo: " Lo de hoy es un hito cultura. Un reinicio. Por fin Britney ha podido hablar por primera vez alto y claro . Yo creo abierta y honestamente en su vida y lo que le han hecho es horrible", asegura. La actriz también ha dicho que no se trata de una simple preocupación por una 'pincesa del pop rica' : "Es más profundo que eso. Se trata de cómo la sociedad tiene también un papel en esta forma de opresión junto a los medios", expresó McGowan con un enorme disgusto por el hecho de que a la cantante no se le permita tomar decisiones por sí misma, incluida la forma en que gasta su dinero y qué medicamentos toma.

Cronologia de la tutela de Britney Spears: "Solo quiero recuperar mi vida"

Britney Spears ha criticado duramente su tutela, que se estableció en 2008, asegurándole a la jueza Brenda Penny que todos los involucrados en su historia y en el caso deberían estar en la cárcel por todo lo que le han hecho pasar, incluido su padre. "He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y feliz. Pero he estado en shock y en negación. Estoy traumatizada y no soy feliz. No puedo dormir, estoy deprimida y lloro todos los días", ha dicho al comparecer.

Durante el discurso de 20 minutos Britney Spears declaró que quería liberarse de la tutela "abusiva" y reveló que los responsables no la dejarían casarse ni tener un bebé con su novio de toda la vida, Sam Asghari. Después de la audiencia, famosos como Andy Cohen, Justin Timberlake, Nicky Hilton y McGowan han mostrado todo su apoyo a Britney Spears en las redes sociales.