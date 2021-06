Britney Spears ha hablado y el mundo la ha escuchado. La cantante ha comparecido ante el tribunal tras 13 años bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears. Se trata de la primera vez que se opone públicamente a su control, que califica como "abusivo". Tras sus explosivas declaraciones, a la princesa del pop no le faltan apoyos entre los famosos, como Justin TImberlake, Sarah Jessica Parker o Mariah Carey. La gente lo pide en las redes y también lo grita en la calle: #FreeBritney. Un movimiento que nació en 2019, cuando tuvo que ingresar en una clínica de salud mental después de cancelar su residencia en Las Vegas. Domination fue cancelado para que Britney se centrara en la salud de su padre, que estaba enfermo en aquel momento.

Jamie Spears, progenitor de la artista, ha tenido la tutela legal de Britney durante más de una década. En 2008, un tribunal aprobó que la cantante no podía tomar sus propias decisiones y, desde entonces, su padre ha tenido el control de su vida tanto profesional como personal. Los seguidores creen que en vez de ayudarla lo que hace esta tutela es explotarla, pues en todo este tiempo la artista ha sacado cuatro discos y ha tenido varios espectáculos como el que tuvo que cancelar en 2019. A partir de esta premisa es cuando nace el movimiento #FreeBritney, que fue apoyado por artistas como Miley Cyrus, Paris Hilton, Cher y muchos más.

El movimiento volvió a tomar impulso este año, tras el estreno del polémico documental Framing Britney, una cinta elaborada por el diario The New York Times que repasa los aspectos más ásperos de la carrera de la artista. Ahora, coincidiendo con su declaración ante el tribunal, en las calles vuelven a escucharse los gritos a favor de la cantante. A las puertas de los juzgados se han concentrado numerosos activistas manifestándose para mostrarle su apoyo a Britney. "Estoy enfadada, pero a la vez me siento feliz porque ella pudo hablar después de tantos años y el mundo pudo escuchar todo lo que le están haciendo", afirma uno de sus defensores. "No nos importa si vuelve a actuar o no, queremos que sea feliz y libre", reclama otro.

Sus fans más incondicionales han sacado la artillería pesada y han tirado de originalidad para dar más visibilidad a su caso y que todo el mundo se haga eco de esta historia: mascarillas personalizadas con la cara de Britney Spears, pancartas con mensajes contra su padre, camiseas o gafas con el hashtag #FreeBritney escrito, etc.

"Solo quiero recuperar mi vida"

La estrella del pop ha comparecido este miércoles frente a la juez Brenda Penny para solicitar poner fin a su tutela. "Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo retire", asegura. Spears dice que durante estos años han sido para ella como un auténtico secuestro, ya que no tiene libertad para hablar con la prensa, dar entrevistas, casarse o formar una familia. "Solo quiero recuperar mi vida, basta ya", clama visiblemente afectada por la situación ya insostenible para ella.

"Señoría, mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo... deberían estar en prisión", señala tajantemente, dispuesta a recueprar el contro de su vida. "No soy feliz, no puedo dormir y me he sentido drogada", cuenta a la jueza. Unas declaraciones explosivas que han acaparado los titulares de medio mundo.

