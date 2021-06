La declaración de Britney Spears no deja indiferente a nadie. La cantante ha desvelado intimidades de su vida y ha 'gritado' al mundo que ya no puede más con la situación en la que vive desde hace trece años. En 2008 un juez le dio a su padre la tutela legal y ahora la cantante ha estallado y pide que le devuelvan el control de su vida. Los fans se han reunido en las calles cercanas a la corte de Los Ángeles en la que se ha celebrado el juicio (aunque ella ha declarado por teléfono) y en las redes sociales se suceden las muestras de apoyo y cariño por parte de gente anónima y famosos. Estrellas como Mariah Carey, Halsey o Justin Timberlake, su ex, ya se han pronunciado. "We love you Britney!!! Stay strong". ¡Te queremos, Britney, sé fuerte!, escribe Mariah Carey en twitter.

De Lena Dunham a Justin Timberlake: los famosos apoyan a Britney

Justin Timberlake, que fue novio de Britney Spears desde 1999 a 2002, ha escrito varios mensajes de apoyo. Tanto él como su esposa, la actriz Jessica Biel están del lado de la cantante. "Después de lo que vimos hoy, todos debemos apoyar a Britney. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado ... lo que le está sucediendo no está bien. A ninguna mujer se le debería restringir su derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo", dice, haciendo alusión directa a estas palabras la cantante: "Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo retire".

01.31 min La lucha de Britney Spears por recuperar el control de su carrera de las manos de su padre

Lena Dunham, conocida por su papel protagonista en Girls y reconocida activista del feminismo, también ha alzado la voz en favor de la cantante. A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido el discurso de Britney Spears al comparecer frente a la jueza Brenda Penny en formato de post acompañado del siguiente mensaje: "Para siempre nuestra chica #FreeBritney", con una llamada a la acción para que sus seguidores compartan el testimonio de la cantante.

La cantante Halsey ha escrito dos mensajes de apoyo y le envía sus bendiciones. "Deseo de todo corazón que se le conceda la libertad de este sistema abusivo. Ella se lo merece más que nada. Admiro el coraje que ha tenido hoy hablando por sí misma", dice en uno de ellos. "Además, que le jodan a cualquiera que piense que tiene el poder, como institución o persona individual, de controlar la salud reproductiva de una persona", añade en relación al tema del DIU.

“We love you SO MUCH @britneyspears ❤️“ — TINASHE ³³³ (@Tinashe) June 23, 2021

“Oldest trick in the playbook of the patriarchy: declare a woman mad and gain control of her assets/property. Been happening for centuries https://t.co/fTAs75UQQ3“ — Liz Phair (@PhizLair) June 23, 2021

Todos añaden el hashtag #FreeBritney, que ya se ha convertido en un grito de guerra. "Envío todo mi amor y apoyo a Britney Spears, y sus fans. #FreeBritney", dice la cantante Brandy. "Me pone enferma por esta noticia de Britney Spears, creo que porque se trata de algo mucho más amplio: Las mujeres no son escuchadas y se dice que están locas si hacen algo que se sale de lo políticamente correcto. Nosotros, como sociedad, hemos fracasado por completo. Su padre deberían estar en la cárcel", dice la periodista Meghan McCain. Y añade estas duras palabras: "Esto va más allá de cualquier tribunal normal, y debería haber investigaciones de violaciones de derechos humanos. Britney Spears estuvo cautiva, a la intemperie. Todos la miramos boquiabiertos pero no la escuchamos. Así es como tratamos a las mujeres famosas. Gracias a Dios que no se suicidó. ¡Nuestra cultura está podrida!".

“No one should be treated like this. Stay strong Queen!! You deserve better ������✨�� #FreeBritney“ — Khloé (@khloekardashian) June 24, 2021

Las actrices Sarah Jessica Parker, de Sexo en Nueva York, y Lisa Rinna, de Mujeres desesperadas, la diseñadora de moda Vera Wang, la influencer Kloé Kardashian, el productor Andy Cohen... son muchos los que con la etiqueta FreeBritney muestran públicamente su apoyo a Britney Spears. "Escuchen a las mujeres", dice la actriz Rosie O' Donnell. A ellos se suman la cantante y actriz Keke Palmer, la actriz y escritora Ziwe, el actor de Modern Family Jesse Tyler Ferguson... y la lista sigue.