Que las covers que realiza Miley Cyrus encandilan a medio mundo no es ninguna sorpresa, más bien una realidad. Ya ocurrió cuando la intérprete de "Prisoner" se lanzó a versionar a The Cranberries o al mismísimo Freddie Mercury. Ahora, a escasos días de celebrar el Día del Orgullo, la artista ha querido publicar un pequeño adelanto de lo que será su próximo concierto. Se emitirá el día 25 de junio y podrá seguirse a través de NBC, pero la artista ha querido alimentar el hype publicando su propia versión de "Believe" la exitosa canción de Cher.

"¡Feliz Orgullo a todos!", comenzaba diciendo sobre el escenario. Un espacio en el que estuvo acompañada no solo por su banda, sino por las drag queens Kylie Sonique Love y Jaidynn Diore Fierce, ambas procedentes de RuPaul's Drag Race, así como Venus Ann Serena, Sapphire Mylan, Iris Lefluer y Raquel Rea Heart. Y aunque se desconoce cuál será el tracklist original, lo cierto es que ya son muchos los seguidores que piden escuchar temas tan emblemáticos como "The Climb" o "Party in the USA".

Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que Miley cantará un popurrí de éxitos de Madonna entre las que se incluirán temas como "Music", "Like a Prayer" y "Express Yourself". Además, los hermanos Osborne, Mickey Guyton, Little Big Town, Maren Morris y Orville Peck también serán parte de un concierto del que ya adelantó que "todos son bienvenidos aquí". Y como no podía ser de otra manera, usuarios en redes sociales no perdieron la oportunidad de comentar el último proyecto de su ídola.

De "Jolene" a " Don't Stop Me Now"

Que Miley Cyrus es una artista polifacética y con multitud de registros es algo que convive con nosotros desde que la exchica Disney debutara fuera de la factoría. Aunque tardó en romper con la imagen de niña buena que le otorgó su papel en Hannah Montana, ahora la intérprete no deja de evidenciar semana a semana el potencial que posee al versionar canciones tan emblemáticas como "We Will Rock You" o "Don't Stop Me Now" de Queen.

Acompañada de un popurrí de éxitos tales como los mencionados sobre estas líneas, Cyrus sorprendió a principios de abril durante su concierto en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, donde se celebraba la Final Four de baloncesto masculino de la NCAA (National Collegiate Athletic Association). Un regreso a los escenarios que permitió que Miley se luciera de nuevo ante un público que no solo disfrutó de su tributo a la banda, sino de canciones tan conocidas como "We Can't Stop" o "Bracking Ball". Incluso "Heart of Glass", de Blondie.

Es cierto que también la vimos subida al escenario de la Super Bowl para animar el ambiente durante las horas previas al evento. Sin embargo, cada vez son más los usuarios que esperan que Miley retome algún que otro clásico de la música para darle la vuelta y convertirlo, sin duda, en un nuevo éxito. ¿O acaso ya no recuerdas lo mucho que dio que hablar tras interpretar la cover de "Zombie" de The Cranberries?

Y aunque su padre, Billy Ray Cyrus, es uno de los máximos exponentes de la música country actual, fue una canción de su amiga Dolly Parton la que escogió para sorprender a un mundo que seguía vinculándola a un sonido dulce, una letra inocente y, sobre todo, un estilo que nada tuvo que ver al que desarrolló tras abandonar la serie que le dio la fama. Son más de 300 millones de streams los que posee "Jolene", pero sigue circulando por ambos hemisferios como uno de los mayores clásicos de su carrera. ¿Con qué cover nos sorprenderá en los próximos meses?