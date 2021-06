Britney Spears no puede más. La cantante se ha hartado de que su padre controle su vida por completo, una situación que dura ya 13 años. Por eso ha dicho ¡basta ya! y ha declararado en contra de progenitor, Jamie Spears, para contar al mundo el martirio que está pasando y desvelar algunos aspectos íntimos de su vida. "Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo retire". Spears dice que estos estos años han sido como un secuestro y que no tiene libertad para hablar con la prensa, dar entrevistas, casarse o formar una familia. "Solo quiero recuperar mi vida, basta ya", dijo casi llorando.

Britney Spears en el estreno de 'Once Upon a Time In Hollywood' en Los Ángeles (Los Ángeles, California) Gtres

Se trata de la primera vez que Spears se opone públicamente y rotundamente a este control que su padre ejerce sobre todos los aspectos públicos y privados de su vida. El progenitor tiene la tutela legal desde 2008, año en el que un juez se la concedió tras comprobar que la cantante había protagonizado una serie de episodios conflictivos y problemáticos debidos a sus problemas mentales y el consumo de sustancias. "Esta tutela es abusiva y absurda, y algunos implicados deberían estar en la cárcel", decía la cantante. "No soy feliz, no puedo dormir y me he sentido drogada".

Los fans de Britney Spears le muestran su apoyo incondicional Gtres

En un discurso explosivo de 23 minutos se ha mostrado muy dura con su padre: le acusa de hacer un control abusivo y dice que se sintió obligada a trabajar y que hizo conciertos en contra de su voluntad. El pasado mes de abril, el abogado de la cantante, Samuel Ingham, solicitó que se la permitiera dirigirse directamente al juez y pidió más transparencia en el caso. Britney Spears ha declarado por teléfono en un juzgado celebrado en Los Ángeles, California (EE.UU.) y, tras insistir en varias ocasiones que quiere el fin de la tutela, se negó a que la vuelvan a evaluar "desconocidos". Pero hay un problema. Su abogado, Samuel Ingham, no ha formalizado todavía su petición ante el tribunal y las dos partes volverán a reunirse en una fecha aún por fijar.

La cantante dice que en su última declaración ante la justicia, que fue en 2019, no se sintió escuchada y que temió que nadie la creería y que se reirían de ella. "Me gustaría demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo", dijo, y todos piensan ya que quizá escriba sus memorias o quizá protagonice una sonada entrevista en televisión. ¡E incluso una película sobre su vida!. El equipo legal de su padre se niega a responder al testimonio de su hija para preservar su privacidad y no sacar a la luz "detalles de su estado de salud" en una audiencia pública y con presencia de periodistas.

Britney Spears cuenta con el total apoyo y cariño de sus fans. Gtres

Cientos de fans de Britney Spears se han reunido a las puertas de los juzgados de Los Ángeles. Gtres

Son muchos lo que apoyan a la princesa del pop, entre ellos Justin Timberlake, su ex novio. Salieron juntos desde 1999 a 2002 y hoy los mensajes del cantante y actor son muy bien recibidos por los fans de Britney. "Después de lo que hemos visto hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. A ninguna mujer se le debería restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie debería ser retenido nunca en contra de su voluntad".

Justin Timberlake dice también que tanto él como su esposa, Jessica Biel, están del lado de la cantante. "Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney. Esperamos que los tribunales y su familia solucionen esta y la dejen vivir como quiera". Las palabras del cantante y actor llegan después de que los fans de la cantante criticaran su comportamiento tras la separación, como pudo verse en el documental Framing Britney Spears, lanzado a principios de 2021.