Britney Spears habla del documental sobre su vida: "Lloré durante dos semanas y aún sigo llorando"

La artista rompe el silencio que había mantenido hasta el momento y declara que no ha sido capaz de verse el documental completo. "No vi el documental, pero lo que vi del mismo me dio vergüenza por el foco que me pusieron". Además, la cantante ha querido dejar claro a través de sus redes sociales que siempre se ha sentido "juzgada, insultada y avergonzada" por los medios de comunicación.

"Se ha especulado mucho sobre mi vida", así comienza la publicación en Instagram con la que la artista habla acerca del impacto que está generando el documental del New York Times y HULU que aborda el arduo y largo proceso de la cantante para recuperar su propia tutela, que hoy está a cargo de su padre. Britney lleva muchos años intentando recuperar el control de su vida y su carrera, casi los mismos que lleva sin dar declaraciones a los medios y sin conceder entrevistas. Por eso, es significativo que ahora Spears haya roto su silencio.

La intérprete ha subido un vídeo a su Instagram donde aparece bailando al ritmo de la música de Steven Tyler. Sin embargo, aunque pueda parecer un vídeo más de su perfil, la coreografía viene con un texto que ha provocado las reacciones de fans y medios de comunicación. “He estado expuesta actuando delante de tanta gente. Hace falta mucha fuerza para confiar en el universo con vulnerabilidad real, porque siempre me he sentido juzgada, insultada y avergonzada por los medios de comunicación. Aún a día de hoy”, admitió.

Y continuó diciendo: "Hago lo que puedo por mi propia espiritualidad y trato de mantener mi propia alegría, amor y felicidad. Cada día bailar me trae alegría". La cantante concluyó su mensaje afirmando que no quiere ser “perfecta” porque “la perfección es aburrida”.