Después de varios meses desaparecido, recluido en Málaga, sin publicar nada en la redes sociales ni hacer ningún tipo de declaración, Antonio David Flores reaparece. El ex guardia civil ha viajado a Madrid para despedir a su amiga, Mila Ximénez. Entre aplausos y abucheos le han recibido en el tanatorio, donde se ha producido un tenso encuentro con algunos de sus ex compañeros de trabajo. De hecho, algunos de los asistentes han decidido abandonar el lugar antes de tiempo para no coincidir con él. Eso no ha impedido que Antonio David acudiese a dar el pésame a la familia de la periodista y colaboradora televisiva, que fallecía este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón. "Son muchos años de relación con ella, la quiero mucho, la tengo muy presente y mi recuerdo de ella va a ser su carcajada, su sonrisa", asegura a los medios. "Me quedo con el últmo mensaje que nos escribimos", cuenta, aunque no ha querido desvelar el contenido de ese mensaje.

Antonio David y Mila Ximénez INSTAGRAM

También ha vuelto a sus redes sociales para dedicarle unas palabras a Mila Ximénez. "Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en tí un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta, amiga! Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila", escribe en su cuenta de Instagram, donde no compartía nada desde su cumpleaños, a fiinales del mes de abril. Su hija, Rocío Flores, ha comentado en la publicación con dos corazones.

Como él, numerosas personalidades del mundo del entretenimiento lloran su muerte y han querido despedirse de Mila Ximénez a través de sus redes sociales y mandarle un mensaje de cariño a la familia. Entre ellos, el cantante Alejandro Sanz. "Una luchadora de vida. Mi abrazo sentido a todos los suyos, familia, amigxs y compañerxs de Mediaset. Descansa Mila", escribe en su cuenta de Twitter. "Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia", publica Pablo Alborán muy afectado por la noticia. La artista Lolita Flores le ha escrito un texto de lo más emotivo y sincero en su perfil de Instagram: "Fuimos somos y seremos amigas, nuestra amistad tuvo altibajos pero siempre nos quisimos y nuestras confidencias se quedaron entre nosotras. Mi familia te sigue queriendo y yo mucho y lo sabias. Descansa Mila, vete tranquila".