La tormenta mediática tras las impactantes declaraciones de Rocío Carrasco pasa factura a Antonio David Flores. No han sido fáciles estas últimas semanas para él. "Está triturado, hundido y confundido", asegura su amigo Kiko Matamoros en un programa de televisión. El colaborador se ha puesto en contacto con un íntimo amigo del guardia civil, quien le ha confesado cómo se encuentra. Según parece, el polémico documental le ha hecho reflexionar sobre sus actos y decisiones, sobre todo las que tienen que ver con sus hijos, Rocío y David Flores. "Está lleno de dudas de todo lo que ha hecho en estos años. Empieza a dudar de sí mismo, sobre si podría haber evitado determinados daños a sus hijos. Les ha pedido perdón", cuenta. ¿Cómo habrán reaccionado?

"Ha hecho una revisión de lo que ha dicho, concretamente con sus hijos, que es lo que más le duele", asegura Matamoros. Pero el amor por su padre parece ser incondicional y no le guardan rencor alguno. Rocío Flores siempre ha sido uno de los mayores apoyos de Antonio David y se ha mantenido a su lado desde el principio, a pesar de la presión mediática y de las duras revelaciones de su madre Rocío Carrasco. "Sé que su hija le ha aceptado el perdón y le ha dicho que no se preocupe. Ellos le han dicho que es posible que no haya hecho las cosas del todo bien, pero que le perdonan y quieren estar a su lado", señala el colaborador.