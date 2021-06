Britney Spears es una de las mujeres del momento y más ahora que ha decidido sincerarse y contar por fin la verdad del control abusivo de su padre Jamie Spears. Por primera vez se ha opuesto públicamente contra su progenitor, y lo ha hecho con un discurso explosivo de 23 minutos en el que se ha mostrado muy dura asegurando que sus últimos años han sido un ‘secuestro’. Inmediatamente, las redes sociales se han llenado de comentarios apoyando a la estrella del pop y rostros muy conocidos del mundo del espectáculo se han volcado con Britney y han hecho tendencia mundial el movimiento #FreeBritney. La última en querer mandarle su apoyo ha sido Jedet: “Te quiero sin conocerte y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí sin saberlo”.

Jedet se ha convertido en todo un ícono de las mujeres trans y siempre que puede, lanza mensajes a favor de la libertad y de las mujeres. Ahora se ha sumado a celebrities como Sarah Jessica Parker o Justin Timberlake para posicionarse a favor de Britney Spears y rechazar cualquier tipo de abuso: “No mereces ser prisionera del abuso de esas personas sin corazón que te hacen llorar a diario, que te han causado una depresión, que no te dejan decidir qué hacer con tu dinero ni con tu vida, que te medican contra tu voluntad, que te obligan a llevar un DIU para que no puedas ser madre“

Con una foto de una Britney joven y preciosa, Jedet reconoce que ella, sin saberlo, le ayudó en sus peores momentos. Ahora es ella, que de esta forma, quiere devolverle toda esa ayuda ampliando el movimiento #FreeBritney: “Hoy quiero estar contigo y lo estoy en alma, mandándote todo mi apoyo, amor y fuerza en la distancia. Te incluyo en mis plegarias todas las noches y rezo porque pronto vuelvas a sonreír, a tomar las riendas de tu vida, a volar libre”.