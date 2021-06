Britney Spears se ha abierto en canal como nunca antes lo había hecho. Después de escuchar este jueves la declaración ante el tribunal sobre la tutela legal de su padre y el "control abusivo" al que ha estado sometida durante estos últimos 3 años, la princesa del pop ha utilizado sus redes sociales para mandar un sincero mensaje a sus seguidores, que siempre han estado a su lado apoyándola bajo el lema #FreeBritney. "Os quiero contar un pequeño secreto chicos", así comenza la última publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram. "Creo que, como personas que somos, todos queremos la vida de cuento de hadas y, por la manera en la que he estado publicando, mi vida parece ser bastante asombrosa. ¡Creo que por eso es por lo que todos luchamos! Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre, no importaba lo horrible que fuera el día cuando era más pequeña. Por mi bien y por el de mis hermanos, ella siempre fingió que todo estaba bien", cuenta Britney.

Las redes sociales siempre han sido criticadas por mostrar una falsa realidad, por eso Britney ha querido perdir perdón a sus fans. "No quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque, definitivamente, no lo es en absoluto. Y si has leído algo de mí en las noticias de esta semana, ¡obviamente ahora sabes que no es así!", confiesa. "Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años. Lo hice por mi orgullo y porque me avergonzaba compartir lo que me pasó, pero, honestamente, ¿quién no quiere reflejar en su Instagram una vida divertida?", se justifica.

Esta falsa realidad la ha ayudado a sobrellevar el infierno que ha vivido durante estos últimos años. "Lo creáis o no, fingir que estoy bien me ha ayudado, así que decidí publicar este texto hoy porque, si estás pasando por un infierno, siento que Instagram me ha ayudado a compartir mi existencia y simplemente sentir que importo, a pesar de lo que estaba pasando. Y bueno, funcionó. Así que decidí comenzar a leer más cuentos de hadas", concluye.

Una oleada de mensajes de cariño ha llenado la publicación. Entre sus seguidores, algunos rostros muy conocidos, como la actriz Sarah Hyland, que ya le habían mostrado su apoyo a la cantante anteriormente.