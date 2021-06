Justin Timberlake y Jessica Biel, Sarah Jessica Parker, Mariah Carey, Vera Wang, Halsey... la lista de actores y cantantes famosos que han mostrado su apoyo a Britney Spears crece cada día. Ahora es Christina Aguilera la protagonista. La cantante ha escrito un emotivo alegato contra la difícil situación que vive su amiga. Empezaron juntas en el Club Disney y las dos han alcanzado un enorme éxito. En los que se diferencian es en la vida privada. Aguilera ha mantenido casi siempre su vida en la intimidad. Al contrario que Britney, una mujer que no tiene el control de su vida ya que su padre tiene su tutela legal desde 2008. "Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea. Ser silenciado, ignorado, intimidado o que se te niegue el apoyo de tu gente más cercana es lo más agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar. El daño mental y emocional que esto puede causar en un ser humano no es algo que se deba tomar a la ligera".

Christina Aguilera y Britney Spears en 'Club Disney' con JustinTimberlake y Ryan Gosling, entre otros. RTVE

Una de las cosas que más repercusión ha tenido ha sido el tema del dispositivo intrauterino (DIU) que lleva Britney, porque a todo el mundo se resulta terrible pensar que ella no puede decidir quitárselo sin que su padre lo permita antes. Ella no tiene el control de su cuerpo, ni de esa parte de su vida más íntima. "Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo retire", decía Britney en la declaración, y Christina Aguilera se escandaliza. Toda mujer debe de tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia intimidad, su propio espacio, su propia cura y su propia felicidad".

Britney Spears y Christina Aguilera son amigas desde que eran niñas. RTVE

Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Music Awards de 2000.

El control que ejerce el padre de Britney Spears sobre su hija es total. Ella se siente secuestrada. No conocemos todos los detalles del día a día que vive esa familia, ni las condiciones que rigen ese control que el juez otorgó al padre hace 13 años. Pero al grito desesperado de la cantante se han unido gentes de todo el planeta, y celebrities como Sarah Jessica Parker, Mariah Carey y Justin Timberlake, todos claman #FreeBritney, libertad para Britney. "Todo lo que puedo hacer es compartir desde mi corazón lo que he escuchado, leído y visto en los medios de comunicación. La desesperación de Britney y sus deseos de libertad me llevan a creer que esta mujer ha estado viviendo sin la compasión ni la decencia de quienes tienen el control de su vida".

Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

Se conocen desde niñas, las dos han crecido, en lo personal y en lo profesional a la vez. Sus vidas se han cruzado en varias ocasiones: han presentado juntas varios premios de la cadena MTV y junto a Madonna protagonizaron un explosivo show que ha pasado a la historia (sí, el del beso entre Britney y Madonna que dejó a Justin Timbelake con cara de 'pasmao'). Hoy Aguilera alza su potente voz para decir al mundo lo que siente por su amiga. "Una mujer, que ha trabajado en condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, se merece toda la libertad posible para vivir su vida de la manera más feliz. ¡Mi corazón está con Britney! ¡Ella merece todo el VERDADERO amor y apoyo del mundo! Son muchos los que dicen que el movimiento #FreeBritney es ya imparable. ¿Podría darse en España un caso similar al de Britney Spears?