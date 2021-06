Tiene un físico envidiable, una sonrisa generosa (y perfecta) y una naturalidad innata que hacen que la cámara se enamore de ella. Pilar Rubio tiene 43 años y es un imán para la televisión, pero también para el mundo de la moda y la belleza. La hemos visto sobre la pasarela, en la Madrid Fashion Week, y ahora como imagen de una firma de belleza, algo con lo que sueñan muchas celebrities. Aunque nos ha confesado que "ser imagen de marca" no es algo que le guste mucho porque para ella es mucho más que eso: "Cuando colaboro con una firma me involucro en el proyecto completamente, así que no considero que sea una imagen de marca, sino una parte más de de la idea", asegura. Nos ha hablado de belleza, verano, trucos para cuidarse moda y... su nueva etapa con Sergio Ramos.

Dos años de casados Ese es el tiempo que ha pasado desde que Pilar Rubio se dieron el "sí, quiero" frente a un altar, pero la realidad es que llevan mucho más tiempo juntos y han formado una gran familia con cuatro hijos. Forman una pareja muy mediática, son la viva imagen de la felicidad y las fotografías que comparten en redes sociales encantan a sus seguidores. Se casaron el 15 de junio de 2019 en Sevilla, delante de 400 invitados, entre los que estaban David y Victoria Beckham. Ella llevó no uno, sino dos vestidos del modista libanés Zuhair Murad, aunque su 'gusto' fue un tanto cuestionado. Eso sí, la repercusión que tuvo el enlace fue enorme: durante los días anteriores y posteriores no se habló de otra cosa. El Sergio Ramos más romántico: con esta sorpresa ha felicitado a Pilar Rubio RTVE.es Y desde que Sergio Ramos abandonó el Real Madrid, la pareja se ha convertido en el foco mediático. El adiós del futbolista ha sido una gran noticia que ha generado muchos titulares, no solo en la prensa deportiva, y todo el mundo quiere saber cuáles son sus planes de futuro, algo sobre lo que Pilar Rubio nos ha dado una pista: "De momento mis planes son seguir trabajando. Voy a continuar con mis proyectos televisivos, como hasta ahora, y tengo otros que aún están por llegar. Quiero vivir el presente y disfrutar", asegura. Así que lo más importante para ella es poder conciliar a su familia televisiva con su propia familia. Pilar Rubio, nueva imagen de una firma de belleza La presentadora de televisión nos dice sus trucos para cuidarse GTRES De hecho, Pilar Rubio y Sergio Ramos no tienen preparadas aún sus vacaciones. Con cuatro niños y un trabajo en el que nunca sabe cuándo puede parar de trabajar, la influencer asegura que nunca sabe cómo serán sus días de descanso de verano. Sin embargo, tiene una costumbre en vacaciones: "Si salgo me gusta conocer sitios nuevos. En esos momentos necesito un cambio de aires y una experiencia nueva y bonita para toda la familia", confiesa. Aunque si le tocase ir a la playa lo tiene claro: lo que nunca le faltaría es la crema solar y la sombrilla, porque en lo que trajes de baño se refiere, es toda una experta: "Lo mejor es combinar. Los trajes de baño te estilizan, pero los bikinis están para los momentos de tomar el sol".

Una familia numerosa Pilar y Sergio tienen cuatro hijos. Sergio, el mayor, nació en mayo de 2014, y luego vinieron Marco, nacido en 2015; Alejandro, nacido tres años después; y Máximo Adriano, el pequeño y el único en nacer después de que sus padres se casaran, que cumple un año el 26 de julio de 2021: "Madre mía cómo pasa el tiempo. ¡Un año ya! A ver qué sorpresa le preparamos, aún no he podido pensarlo. Se me ha pasado volando el año: ¡ahora ya tiene cuatro dientes!", dice Pilar Rubio. Su 'posado' nada más dar a luz asombró a todos porque Pilar estaba estupenda, un detalle que nos recordó, con mucho humor, Ana Morgade. Y sorprendente también fue su capacidad para recuperar su figura después de un cuarto embarazo. ¿Cuál es su secreto? 02.27 min Pilar Rubio vuelve tras superar el Covid La trayectoria de Pilar Rubio está ligada a la televisión y en el archivo de RTVE guardan grandes momentos. Fue azafata de El precio justo entre 1999 y 2001, años en los que el programa lo presentaba Carlos Lozano. Y además la vimos en Esto es vida y La azotea de Wyoming, programa de humor y entrevistas presentado por El Gran Wyoming que se emitió en 2005. Luego ha pegó el salto a la televisión privada, a las series, el cine y la música, colaborando en videoclips de David Bustamante y Hombres G, entre otros.