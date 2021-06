Estaba buscando el paraíso y lo encontró mucho más cerca de lo que imaginaba, sin necesidad de escaparse a alguna playa paradisíaca, aunque... ¿por qué no? A la vuelta de su maravilloso viaje junto a Rachel Valdés, a Alejandro Sanz le esperaba su teroso más preciado: sus cuatro hijos. Manuela, Alexander, Dylan y Alma le han robado el corazón al cantante. A él y a sus casi 6 millones de seguidores. Todo gracias a su última publicación de Instagram, la más tierna de todas. "¿Se puede incluir la felicidad en una foto?", pregunta a sus fans. Él mismo tiene la respuesta en forma de foto.

En la imagen aparece junto a sus pequeños, ya no tan pequeños. Manuela, que abraza a su padre, acaba de cumplir 20 años, y Alexander, al que hace poco veíamos graduarse bajo la atenta y orgullosa mirada de Alejandro Sanz, ya ha alzancado la mayoría de edad. "Solo puedes mirar a tu hijo con cara de bobo y pensar: 'algo he hecho bien en la vida para merecer un hijo como tú'", estas fueron las emotivas palabras que le dedicó tras la ceremonia. ¡Se le caía la baba y era imposible ocultarlo! Igual que con sus otros dos hijos: Dylan, de 9 años, y Alma, de seis. Aunque su historia de amor con Raquel Pereira haya acabado en divorcio, no podían faltar en esta idílica estampa familiar.

Pocas veces hemos visto a Alejandro Sanz junto a sus cuatro tesoros, aunque de vez en cuando presume de ellos en sus redes sociales como padre orgulloso. ¡Increíble el parecido del cantante con sus hijos! "Fotocopias tuyas, amigo", le comenta en la publicación la actriz Remedios Cervantes. La cantante India Martínez le da la razón al su amigo: "Más amor no cabe en una foto". "Cuatro grandes corazones para un alma", le comenta Geno Machado.