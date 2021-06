¡El verano ya está aquí! Prueba de ello son las imágenes que los famosos empiezan a compartir en sus redes sociales. Luciendo cuerpazo y disfrutando de paisajes idílicos con los que soñamos mientras esperamos las ansiadas vacaciones. Álex González fue el encargado de inaugurar los clásicos posados en la playa, probablemente el más 'hot' de toda la temporada. Sus abdominales despertaron la envidia de Dani Martín o Pablo Alborán. Por ahora el actor no nos ha deleitado con una romántica imagen junto a María Pedraza, su nueva conquista. No descartamos que eso ocurra a corto plazo, ya que su romanece es un secreto a voces. Pero, mientras esperamos la confirmación oficial, otras parejas disfrutan de sus vacaciones. Y el premio a las más románticas se lo lleva Alejandro Sanz. El cantante está viviendo una auténtica luna de miel junto a su chica, Rachel Valdés. La estampa no puede ser más idílica: sonrientes, bañándose en una playa paradisíaca de aguas cristalinas, ¡y comiéndose a besos!

Alejandro Sanz y Rachel Valdés de vacaciones INSTAGRAM

"Las vacaciones en tu risa, son mis favoritas", escribe el artista en su última publicación de Instagram. Su cara lo dice todo, no pueden estar más enamorados. Los dos han conseguido cuadrar agendas para poder escaparse juntos a este paraíso. Alejandro Sanz no ha dado ninguna pista de su paradero, que bien podría ser el Caribe o alguna isla del Mediterráneo. Sus amigos no han tardado en reaccionar después de que el cantante publicase la imagen. "Envidia de la mala", comenta Jesús Vázquez. "Qué buena piscina", escribe Jorge Cadaval. La artista India Martínez confiesa que quiere unirse a su plan: "Quiero ese verano eterno". Pero... ¿Quién no?