Isabel Coixet no tiene pelos en la lengua, tampoco para hablar de su cabello. La directora más natural y sincera ha vuelto a utilizar sus redes sociales para enseñar las cosas tal y como son, y reflexionar sobre los cánones de belleza irreales que los medios imponen sobre las mujeres. En particular, los de la publicidad. Eso sí: que sea falso no quiere decir que no sea bello; eso, como cineasta, Coixet lo sabe muy bien. Por eso su crítica no le impide admitir que, aunque ella misma no tenga un 'pelo pantene' y el ideal le parezca inalcanzable, esa clase de anuncios son su 'porno' particular.

"Ni pelazo ni pelopantene ni ná: mi pelo tiene vida propia y yo ya me he resignado. Bueno, no me he resignado (la cantidad de productos capilares que he comprado en mi vida con la inútil esperanza de domarlo, los anuncios de champú son mi porno particular) pero me hace hasta gracia. Y no pienso darle el gusto a Carolina Herrera, no me lo cortaré, aunque según ella, a partir de no sé qué edad, todas las mujeres deberían hacerlo. Mi pelo es áspero, rebelde, impredecible, loco, indomable. A veces hasta me gusta".

Publicación de Isabel Coixet en su cuenta de Instagram @isabel.coixet

Adjetivos que encajan perfectamente con ella, igual que su melena. Isabel Coixet acompaña la publicación de varios hashtags: #badhairday #laquimeradelchampúperfecto #peloraro #malpelo #pelonirizadoniliso #flequilloforever", pero hay uno que llama especialmente la atención. #dejadquelasmujereshaganloquelesdelaganaconsupelo o, mejor, escrito como una petición proclamada alto y claro: "Dejad que las mujeres hagan lo que les dé la gana con su pelo".

Carolina Herrera, o decir adiós a la melena al cumplir los 40 La referencia a Carolina Herrera viene de la ya mítica entrevista en la que la diseñadora, incendiaria, afirmó: “Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40 años”. Fueron unas declaraciones que otorgó a la revista Daily Mail. Y hay muchas mujeres que han convertido su palabra en ley, desprendiéndose de sus melenas conforme van cumpliendo años. Penélope Cruz, por ejemplo, que estaba aguantando su melena, optaba recientemente por un corte de pelo bob, que está siendo la tendencia entre las famosas. Ángela Molina y Olivia Molina posan para la revista Vogue (Fotografía: Pepe Lóbez / Estilismo: Isabel Llanza) Vogue Otras, sin embargo, han convertido el pelo largo en su seña de identidad sin perder ni un ápice de elegancia. ¡Y si no que se lo digan a Ángela Molina! También decía que las minifaldas, los bikinis y los pantalones vaqueros eran para jovencitas. Pero la ropa puede lucirse a cualquier edad. Sus opiniones son, sin duda, polémicas. Pero coherentes con su propio pensamiento: en otra ocasión dijo que “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”. ¡Allá cada una! Carolina Herrera, 82 años sin morderse la lengua