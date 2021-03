La que sí cumplía el sueño de Coixet es Jodie Foster, que recogió su cuarto Globo de Oro a mejor actriz de reparto por The Mauritanian en pijama, descalza y junto a su mujer y su perro. Uno de los estilismos más atrevidos, sorprendentes y caseros de la gala.

“Jodie Foster wins the award for Best Supporting Actress in a Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/UZlX7q7lu3“