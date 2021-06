"A quienes durante más de tres décadas me han acompañado: Lo primero que quiero deciros es gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado". Con estas palabras anuncia el torero Enrique Ponce que se corta la coleta tras 30 años lidiando con toros. "En este momento de mi temporada 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido", dice. La noticia ha cogido a todos por sorpresa, porque ha sido el torero que más paseíllos ha hecho durante la pandemia: 22 en 2020 y 8 en lo que va de año, y en un momento en el que se le veía disfrutando de la profesión que tanto le ha dado a lo largo de 31 años de alternativa.

Comunicado de Enrique Ponce RTVE

Los últimos dos años ha sido también protagonista por su sonada separación de Paloma Cuevas, hija del matador de toros Victoriano Valencia y con la que ha estado casado 28 años y ha tenido dos hijas (Bianca y Paloma). Su relación posterior con Ana Soria, una joven de 21 años le ha situado en los focos de la prensa del corazón, algo que no ha sido impedimento para que Ponce siguiera toreando como si nada, e incluso, en la que ya es su última tarde en activo, el pasado domingo en León, logró también salir a hombros, un final triunfal a una carrera impecable.

Ana Soria y Enrique Ponce causaron un enorme revuelo con su noviazgo. Gtres

Figura del toreo español Nació en Chiva, Valencia, un 8 de diciembre de 1971, y los expertos dicen que es, posiblemente, el torero más importante que ha dado la tauromaquia en las últimas décadas, "no solo por su longevidad como profesional, sino por la cantidad de años que se ha mantenido como figura del torero y por los récords que también ha ido batiendo", dice Javier López, de la agencia EFE. Enrique Ponce en el coso de Leganés, Madrid. Gtres Ha toreado cerca de 2 500 corridas de toros; ha estoqueado más de 5 000 toros; ha indultado más de 50; ha salido a hombros en todas y cada una de las plazas de España, Francia y Latinoamérica; ha abierto cuatro Puertas Grandes de Madrid, en Sevilla y, sobre todo, en Bilbao ha firmado tardes históricas, como lo fue también aquella en la que cortó un rabo en México. Para hablar de la historia taurina de Enrique Ponce hay que remontarse a finales de los 70. Con tan solo ocho años, y gracias a su abuelo Leandro, comenzó su afición por el toreo, lo que llevó a torear y matar su primer becerro con solo nueve. 00.42 min Enrique Ponce le brinda el toro al rey Juan Carlos en la primera corrida que inaugura la Semana Grande donostiarra en la plaza de toros de Illumbe. El torero agradece a don Juan Carlos su presencia: "No sólo está apoyando la fiesta de los toros, la tradición y la cultura, sino la democracia y la libertad", le ha dicho. Pronto se vieron unas cualidades en él que fue puliendo cuando, un año después, ingresó en la escuela taurina de Valencia, aunque no fue hasta que se mudó a Jaén cuando comenzó realmente su andadura profesional en el toro. Allí conoció a Juan Ruiz Palomares, el apoderado que le ha acompañado toda la vida, y allí empezó a forjarse como novillero sin caballos, enfundándose por primera vez un terno de luces en el año 1986, en Baeza, cuando contaba solo con 15 años de edad. Dos años después debuta con picadores en la plaza de Castellón, el 9 de marzo de 1988, una temporada en la que también se presenta en plazas de gran responsabilidad como Sevilla y Madrid, donde torea por primera vez el 1 de octubre de 1988. La tarde de su alternativa tiene lugar el 15 de marzo de 1990 en su Valencia natal, un festejo que sería el pistoletazo de salida a una carrera exitosa como pocas, en la que pronto se instauró en la cúspide del torero y ya nunca más dejó esos puestos que le han acreditado todos estos años como una gran figura del toreo. 01.42 min Enrique Ponce celebra los veinte años de su alternativa con una exposición en la que se muestran muchos de sus recuerdos en la Fundación Caja Murcia de Valencia.