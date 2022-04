"Triste, cansada y exhausta", así se describe Jamala cuando le preguntamos cómo se siente tras más de un mes de guerra en Ucrania. El pasado mes de febrero, la ganadora de Eurovisión 2016 se vio obligada a huir de Kiev junto a sus hijos y sin su marido tras estallar el conflicto. La cantante ucraniana fue aclamada hace seis años como una heroína nacional gracias a su victoria en el certamen europeo con la canción "1944". El tema, cantado en lengua tártara, trata sobre la deportación de los tártaros de Crimea a principios de los años 40.

La canción ha cobrado un significado más actual y se ha convertido en un himno de la resistencia ucraniana. "Cuando escribí esa canción en 2015, por supuesto no pensé que sería tan real hoy en día. La escribí pensando en 1944, pensando en mi bisabuela, sobre la historia de mi familia que tuvo que huir de su tierra", nos cuenta Jamala rota de dolor.

La cantante no comprende porque tiene que revivir, en cierto modo, la violencia a la que fueron sometidos sus antepasados: "Es muy triste, ¿por qué la historia se repite? ¿por qué esta lección no está aprendida? ¿Por qué?", se pregunta la ganadora del festival.

Jamala posa con la bandera de Ucrania tras la entrevista RTVE

La refugiada ha expresado lo insegura que se siente aún estando fuera del territorio ucraniano: "Estoy en un lugar seguro, pero no me siento segura, hace tan solo unos días pensábamos que Leópolis era seguro, pero ya no lo es. No hay un lugar seguro en Ucrania". La ganadora del festival nos ha hablado sobre la madrugada del 24 de febrero, la noche en la que las tropas rusas comenzaron la ofensiva en tierras ucranianas: "Cuando el reloj marcó las 5 de la madrugada mi marido me dijo: 'Han empezado. Rusia ha empezado la guerra contra Ucrania'".

Lo primero que recuerda Jamala de aquella fatídica noche es levantarse de la cama e ir a por sus dos hijos, coger los pasaportes y huir: "Es muy duro empaquetar cosas cuando estás en shock. Cuando sabes que tienes que salir corriendo." La cantante nos ha contado que no supo qué echar en su mochila porque toda su vida se encontraba en ese pequeño piso de la capital ucraniana.

La de Ucrania está utilizando su voz como instrumento de denuncia. La cantante quiere que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo con su pueblo y ha clamado ayuda a los periodistas y medios de comunicación para llevarlo a cabo: "Vosotros tenéis voz, tenéis el derecho de hablar sobre igualdad, sobre democracia, sobre los valores humanos. No hay tesoro más grande que los derechos humanos".

La cantante también ha pedido a Europa que ayude a Ucrania: "Sé que no estamos en la Unión Europea, pero estamos en el mismo barco. Estamos más cerca de lo que pensamos". Jamala ha hecho hincapié en que los ucranianos no pueden luchar solos contra el que ha considerado "el ejército más fuerte del mundo".

La ganadora de Eurovisión 2016 ha querido finalizar la entrevista enviando un mensaje de agradecimiento a todos los españoles que están ayudando al pueblo ucraniano: "Muchas gracias por la ayuda, por toda la ayuda. Cada ayuda cuenta. Gracias por apoyar a Ucrania. Donad dinero. Enviad comida. Estad con Ucrania, estad con nosotros."