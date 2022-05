¿Quién será el ganador de la 66.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión? Es la pregunta que todo el mundo se hace en estas semanas previas a la gran final de Eurovisión 2022, que se celebra el 14 de mayo en el Pala Alpitour de Turín. Cada vez el público tiene más claros cuáles son sus favoritos. También los jurados de cada país. Suecia se impone por poco a Italia en la OGAE Poll 2022, que sitúa a Cornelia Jakobs en primera posición con "Hold me closer". Sin embargo, las apuestas eurovisivas dicen otra cosa y sitúan a Kalush Orchestra, los representantes de Ucrania, como los claros vencedores. A todo esto, ¿cómo va Chanel en las apuestas?

El 'Top 10' de las apuestas en Eurovisión 2022

Las casas de apuestas están que arden con esta edición de Eurovisión. Según los datos recogidos por Eurovision World, Ucrania es la favorita del público para alzarse con el Micrófono de Cristal, con el 42 % de las apuestas situando como favoritos a Kalush Orchestra y su homenaje a las madres, "Stefania". Les siguen muy de cerca los anfitriones de Eurovisión 2022, Italia, representados por la balada romántica de Mahmood y Blanco, "Brividi", que tienen un 15 % de probabilidades de ganar el certamen de música europeo.

La medalla de bronce sería en este caso para Cornelia Jakobs, representante de Suecia con "Hold me closer", que acumula un 11% de las apuestas eurovisivas, seguida muy de cerca por el representante de Reino Unido, Sam Ryder, que llegaría volando hasta el espacio como un "Space Man" con un 7% de probabilidades. Y aquí entra nuestra candidata, Chanel, que cierra el 'Top 5' de las apuestas eurovisivas en 2022 con un 4 % de probabilidades para ganar. La misma que le daban la casa de las apuestas a Måneskin, ganadores de Eurovisión 2021 con "Zittie e buoni".

Así están las casas de apuestas para ganar Eurovisión EUROVISION WORLD

Los primeros ensayos han hecho que Grecia adelante a Polonia y Noruega. De esta forma, Amanda Tenfjord y "Die Together" se sitúa con un 3% de posibilidades en el sexto puesto, seguida de Ochman ("River") y Subwoolfer ("Give That Wolf a Banana") en séptimo y octavo lugar con un 2%. Países Bajos (S10 con "De Diepte") obtiene el noveno puesto, mientras que Francia sube al top 10. Aunque Alvan & Ahez todavía no han ensayado "Fulenn" sobre el escenario del Pala Alpitour, se colocan en décima posición ccon un 1% de probabilidades para ganar, un puesto que antes ocupaba Australia.