En muchas ocasiones hemos escuchado hablar del Big Five: España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido forman parte de este grupo de estados tan selecto como privilegiado. Cinco países que cuentan con una serie de ventajas, pero ¿por qué? El Big Five es la denominación oficial de los cinco países que más aporta económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), asociación que se encarga de organizar cada año el evento. ¿Cómo afecta a nuestra candidatura? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuándo se creó el grupo? ¡Te lo contamos!

Lo cierto es que si España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido no hubieran formado parte del Big Five, se hubieran perdido muchas de las finales del Festival de Eurovisión. Es habitual ver a los representantes de estos países en la cola de la clasificación, aunque en esta edición parece que podrían acabar con la maldición. Tanto Italia como Reino Unido y España están en lo más alto de la tabla, siendo tres de los grandes favoritos.

La historia del Festival de Eurovisión comenzó en 1956, la primera edición que ganó Suiza, pero el Big Five nació décadas más tarde. Todo comenzó en 1996, cuando Alemania , el país que más dinero destinaba a la UER, se quedaron a las puertas de la final, sin poder superar las semifinales. Aquel catastrófico resultado provocó el cambio. Su ausencia provocó un problema económico significativo a la UER y se tomaron medidas para que no volviera a ocurrir algo así. Fue entonces cuando se acordó que los miembros del grupo siempre tendrían el pase directo a la final del festival.

La historia del Big Five: el dia que Alemania se quedó fuera

Las polémicas ventajas del Big Five

La primera ventaja con la que cuentan estos cinco países es el acceso directo a la final. España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido no necesitan jugárse en la semifinal, como el resto de participantes. Además, tienen derecho a voto en las fases previas, a pesar de que no participar, junto al país anfitrión de cada edición.

La existencia del Big Five siempre ha creado debate. Hay quienes piensan que es injusto que estos cinco países puedan acceder directamente a la final sin pasar antes por las semifinales solo por el hecho de ser miembro del grupo. Turquía ha sido uno de los países que se manifestó en contra. Fue en 2013, la televisión pública del país anunció que aquel año no formarían parte del festival por los cambios en el sistema de votación y también por el Big Five, un grupo que consideraba "injusto y privilegiado".