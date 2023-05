Si Blanca Paloma posa en un photocall, lo hace con este gesto. Una mano atrás y otra apuntando hacia delante, como si fuera una arquera, lista para lanzar su flecha. Han sido muchos los que ha pisado últimamente en su camino al Festival de Eurovisión 2023 y nunca se le olvida. Es la seña de identidad de la cantante ilicitana, que está a punto de debutar en el certamen representando a España con su "Eaea", un tema que nos sigue pellizcando el corazón, como la primera vez que lo escuchamos. Este gesto nació mucho antes que su canción, concretamente, la primera vez que se subió al escenario del Benidorm Fest.

Antes de conquistar al público con "Eaea" y conseguir su plaza para Eurovisión, Blanca Paloma lo intentó en el Benidorm Fest 2022, cuando el logro se lo llevó Chanel. La artista se presentó entonces al concurso con "Secreto de agua", una emotiva canción que consiguió el quinto puesto. Fue precisamente sobre el ese escenario cuando vimos por primera vez a Blanca Paloma hacer el gesto de arquera.

"El personaje del arquero lo hemos creado entre todos. Al final todos os enamorasteis de este gesto y me preguntabais, pero 'va a estar, va a estar'. Y es que no va a estar, va a ser", explicaba la ilicitana tras ganar el Benidorm Fest 2023 en su segundo intento. Desde entonces, Blanca Paloma no ha dejado de hacer este característico gesto que también veremos sobre el escenario del Festival de Eurovisión 2023, en el M&S Bank Arena de Liverpool. Sin duda, será uno de los momentos más emocionantes de su actuación.

Qué significa el gesto de Blanca Paloma "Secreto de agua" fue su primera canción ante el gran público. El tema no fue compuesto para el Benidorm Fest. Originalmente fue un encargo para la banda sonora del documental Lucía en la telaraña de RTVE Play. El asesinato de Lucía Garrido fue la fuente de inspiración. "Secreto de agua", el crimen sin resolver que inspiró a Blanca Paloma RTVE.es En 2008 Lucía apareció muerta en la piscina con signos de violencia en la finca de su pareja. Él era el encargado de custodiar en ese mismo lugar los animales exóticos que la Guardia Civil decomisaba. El casó se archivó y el documental muestra todas las deficiencias de la investigación descubriendo una trama de corrupción criminal que trata el Servicio de Asuntos Internos de la benemérita en el caso Operación Telaraña. Blanca Paloma ha contado que ver la cara de los familiares la animó a componer el tema que se convirtió en un quejío. En su puesta en escena, hacer de arquera simbolizaba a Diana o Artemisa, diosa de la protección.