Xuso Jones es un showman. Uno de los presentadores del Liverpool Calling: The Pichoneta Edition junto a Jordi Cruz, ha echo todo lo posible para que Gustaph, el representante de Bélgica en Eurovisión 2023, cumpliese uno de sus sueños: recrear una icónica actuación eurovisiva. Desde muy pequeño, el belga es fan de estas dos abanderadas que tuvieron la oportunidad de representar a España en el Festival de la Canción. Le pareció tan emblemática que, después de verlas en el certamen eurovisivo, fue a comprarse el single.

"I love this song" ha dicho rotundamente Gustaph en el programa de Playz. Esta canción, que es un himno para los eurofans españoles y que ha pasado de generación en generación, es "Bandido". Hace 33 años, un dúo de hermanas se convirtió en protagonista en la edición celebrada en Zagreb. Al comienzo de su actuación, Azúcar Moreno tuvo problemas técnicos y las Salazar decidieron salir del escenario aunque ya había empezado a sonar la música. Al rato, volvieron a entrar a las tablas para acabar defendiendo su candidatura. Finalmente, quedaron en un satisfactorio quinto puesto tras la recepción de 96 puntos.

Un joven Gustaph quedó prendado de la memorable actuación de Azúcar Moreno, tanto que se llegó a comprar el tema de las dos hermanas. Este "Bandido" trae bonitos recuerdos al artista belga, además de comentar que se la sabe y conoce la coreografía a la perfección. El año pasado, en la primera edición del Benidorm Fest, las Salazar intentaron volver a representar a la delegación española en Turín 2022. ¿Habrá escuchado Gustaph aquel "Postureo"?

Gustaph se presenta a Eurovisión con "Because Of You"

A principios del mes de febrero conocimos la identidad del representante de Bélgica. Gustaph, que se impuso por un punto de diferencia a The Starlings, obtuvo la victoria en la preselección nacional belga conocida como el Eurosong 2023. Su electrónica "Because Of You" es un himno al amor propio que habla de seguir hacia delante a pesar de que te caigas.

El artista, exintegrante de la banda Hercules and Love Affair, defenderá su candidatura en la Segunda Semifinal. Hace una semana, el belga se subió por primera vez a las tablas del M&S Bank Arena, el estadio que albergará la 67º edición del Festival de la Canción. La delegación belga irá vestida de rosa y negro, y Gustaph saldrá con su elemento característico: un sombrero. "Me acostumbré a ellos cuando tenía lleva mal el pelo. Tengo 50 sombreros", ha confesado a Jordi Cruz y Xuso Jones.

Gustaph durante su segundo ensayo en el Liverpool Arena Corinne Cumming / Sarah Louise Bennett / EBU

En el Liverpool Arena, estará acompañado por tres coristas que irán de negro y un drag queen que llevará el mismo color de ropa que el representante belga. Con su propuesta viajaremos a los años 90 y veremos movimientos de vogue sobre el escenario eurovisivo.