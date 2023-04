Eurovisión 2023 | Gustaph - "Because Of You" - Bélgica (Videoclip oficial)

El Eurosong 2023 ha vivido una Gran Final de infarto. El nivel estaban tan reñido que fue complicado escoger al abanderado o abanderada de Bélgica en Liverpool. Finalmente, Gustaph con su "Because of you" resultó ser el ganador tras conseguir 278 puntos. Una victoria que no fue sencilla porque resulta que ganó solo por un punto de diferencia con respecto a The Starlings, que acabo siendo medalla de plata.

El artista belga tomará el testigo de Jérémie Makiese, el abanderado del país en Turín 2022. "Miss You" logró la 19º posición tras recibir 64 puntos (59 otorgados por el jurado profesional y 5 por el televoto). Como su paisano, Gustaph defenderá su propuesta en la Segunda Semifinal de Liverpool, que se celebra el próximo 11 de mayo en el M&S Bank Arena.