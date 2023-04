¡Es la pichoneta, la pichoneta! No queda nada para la semana más eurovisiva del año. Del domingo 7 al sábado 13, el día de la Gran Final de Eurovisión, tienes una cita en RTVE Play todas las tardes. Xuso Jones y Jordi Cruz vuelven a la plataforma on demand y gratuita con Liverpool Calling: The Pichoneta Edition. El programa de Playz sobre Eurovisión estará lleno de acción, música, humor, sospresas y un toque innovador.

"Después del Benidorm Calling que hicimos y fue una experiencia fantástica. Dijimos 'que se puede hacer' y el equipo de RTVE Play que son las mentes pensantes dijeron 'pues ya que no tenemos plató, tenemos que ir a la calle y cómo vamos a la calle, pues con un foodtruck y cómo le vamos a llamar'. A partir de ahi empezó la lluvia de ideas", ha comentado uno de los presentadores, Jordi Cruz, en el concierto de despedida de la representante de España en Eurovisión 2023, Blanca Paloma.

El Liverpool Calling se emitirá de lunes a viernes a partir de las 19.00 horas en RTVE Play y se podrá seguir durante todo el día en las redes sociales de Playz. Además contará con dos especiales: uno el domingo 7 con la retransmisión de la alfombra roja, y otro, el 13 de mayo, horas previas a la Gran Final de la 67ª edición del Festival de la Canción. Todo ello dirigido por Irene Mahia y César Vallejo, quienes liderarán al equipo en la creación de este innovador programa sobre el certamen musical.

Un homenaje a los fans de la representante española Después de triunfar con el Benidorm Calling, Xuso Jones y Jordi Cruz serán los encargados de llevar a los espectadores por un recorrido diario por Liverpool, la cuna de The Beatles, durante toda la semana eurovisiva. Todo ello desde una food truck llamada "La Pichoneta", siendo un homenaje a todos los fanáticos de la abanderada española Blanca Paloma.Los seguidores del programa tendrán la oportunidad de conocer a fondo a algunos de los representantes más destacados de Eurovisión 2023, como también a la ilicitana que compartirá detalles exclusivos de su preparación para la competencia. Jordi Cruz cumple su promesa y se viste como Blanca Paloma a lo Art Attack PATRI CAMPOS La artista se reencontrará con uno de sus presentadores favoritos por el que hizo la carrera de Bellas Artes. "Yo estudié esto porque para mi Art Attack era la escuela de cada día". A lo que añadió que ella "empezó a soñar artísticamente con Jordi Cruz". Después de la victoria de la cantante de Elche, el presentador recreó el vestuario que llevó Blanca Paloma durante su actuación en la segunda edición del Benidorm Fest.

Colaboradores iberoamericanos y muchas sorpresas Está claro que los presentadores del Liverpool Calling no iban a estar solos, como pasó cuando estuvieron en la ciudad alicantina. David Andújar y David Insua, conocidos como "Los Davides", tomarán el pulso de la calle. Además estará con Xuso y Jordi, la influencer argentina Victorissima que analizará las canciones participantes y nos explicará como se vive en Iberoametica Eurovision. “¡Se viene 'Liverpool Calling: The Pichoneta Edition’!@JordiCruzPerez nos adelanta algunos detalles #BlancaPalomaAEurovisiónhttps://t.co/Xh82gg5mjL pic.twitter.com/keBrHVjKuW“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) April 27, 2023 Los espectadores tendrán la oportunidad de conocer la última hora de la escenógrafa y todos los secretos de la competición de la mano del coordinador de la web de Eurovisión RTVE y presentador del Eurovermú, Daniel Borrego. Por primera vez, "La Pichoneta" se abrirá al público iberoamericano, aprovechando que algunos de estos países podrán votar desde allí en esta edición de la cita eurovisiva. Esto significa que el programa será una oportunidad única para tener el feedback de los espectadores iberoamericanos y sumarlos a la gran familia de eurofans.