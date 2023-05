Si alguien pronuncia el nombre de Beth, automáticamente el cerebro activa una imagen y una sintonía que jamás olvidarás. Hace 20 años, una joven catalana tuvo la oportunidad de representar a España en el Festival de la Canción de Riga 2003 con un tema que se convertiría en el himno de muchos y muchas. Aquel "Dime" obtuvo un satisfactorio octavo puesto tras recibir 81 puntos, la misma puntuación que consiguió Rosa López con "Europe's living a celebration", un año antes. Después de aquel 24 mayo, aquella canción quedaría guardada en un cajón. La tercera clasificada de Operación Triunfo 2002 decidió no volver a cantar más.

"Esto marcó el inicio de mi carrera y de mi vida también. Entre la canción y yo hay una relación complicada", así lo ha explicado Beth en el trailer de su programa original de RTVE Play llamado Dime, historia de una canción. La producción llegará a la plataforma on demand y gratuita en el 9 de mayo por el vigésimo aniversario del tema con el que defendió a España en Eurovisión. Precisamente a principios de febrero, horas antes de que Blanca Paloma levantase el micrófono de bronce en el Benidorm Fest 2023 y consiguiese el billete a Liverpool, la catalana anunció en el programa Benidorm Calling que sería la protagonista y la productora ejecutiva del formato. En él, retrocederá en el tiempo y revivirá todos los momentos que han marcado su paso por el Festival.

20 años de "Dime"

En varias entrevistas, Beth ha contado que el tema con el que se convirtió la abanderada española en la capital letona no era su favorito. La catalana cumplió con su compromiso con la delegación española y acudir a la 48º edición del Festival de la Canción. "Creí que la posibilidad de renunciar no existía. En ningún momento pensé que podía decir que no". Tras su paso por el certamen eurovisivo y a pesar del éxito que llegó a generar convirtiendo su propuesta en un himno, la artista decidió no volver a cantarla.

El próximo 24 de mayo se cumplirán 20 años de su puesta en escena en Riga. Pero, 7.245 días después de defender "Dime" sobre las tablas del Skonto Hall, la cantante decidió regalarle un bonito recuerdo a todos los asistentes a la Barcelona Eurovisión Party, donde Blanca Paloma, la abanderada española ejerció de anfitriona. En el Sant Jordi Club, lugar donde se reencontró con todos los eurofans, confesó que estaba más nerviosa que en Eurovisión, pero a pesar de los nervios, lo ha disfrutado un montón. "Ojalá la espera haya merecido la pena, me encantaría volver a cantárosla otro día. Estoy muy agradecida, gracias por querer tanto a la canción y a mi", agradeció al público.

05.18 min Eurovisión 2023 - Beth canta "Dime" en la Barcelona Eurovision Party

Después de bajarse del escenario, la catalana tuvo la oportunidad de encontrarse con Blanca Paloma. Beth no dudó en darle un consejo a la ilicitana antes de poner rumbo a Liverpool: "Solo sal y disfruta del momento", tras fundirse en un caluroso abrazo.