¡Bomba! El Benidorm Calling está que arde. El previo a la final del Benidorm Fest se prepara para la gala final y lo hace con un montón de datos y exclusivas. ¿La última? ¡Beth volverá a cantar su "Dime" después de 20 años! La artista ha pasado por el plató para hablar sobre la segunda edición del certamen alicantino y ha anunciado en exclusiva que tendrá su propio documental en RTVE Play donde ella será la protagonista y la productora ejecutiva. En el formato, retrocederá en el tiempo y revivirá todos los momentos que marcaron su paso por el Festival de la Canción.

Hace 20 años, una joven catalana se subía al escenario de Riga 2003 para cantar uno de los himnos de España y también de Europa: "Dime" de Andermay (Ander Pérez y Amaya Martínez). Beth, tercera finalista de la segunda edición de Operación Triunfo, cosechó un octavo puesto con 81 puntos. La mejor posición en 19 años hasta el Chanelazo con "SloMo".

01.58 min Festival de Eurovisión 2003 - Beth Rodergas cantó "Dime"

La artista ha contado en varias entrevista que aunque la canción no era su favorita, ella cumplió con el compromiso de ser la abandera española en el Festival con la máxima profesionalidad. "No renuncié a ir a Eurovisión porque creía que esa posibilidad no existía. En ningún momento pensé que podía negarme". Una vez pasado el certamen, a pesar del éxito que llegó a alcanzar la catalana y la insistencia de sus fans, decidió no volverla a cantar.

20 años de "Dime" El próximo 24 de mayo se cumplirán 20 años desde que Elisabeth Rodergas, conocida como Beth, viajó hasta la capital letona para defender la propuesta elegida por el público español en las galas celebradas por Televisión Española para elegir al representante de España en Eurovisión ese año. "Dime" quedó por delante de las otras canciones presentadas para la catalana: "La vida sin ti" y "Cerrando heridas". Beth estará en la Barcelona Eurovisión Party 2023 para celebrar los 20 años de 'Dime' Pero antes del aniversario, la artistas volverá a subirse a un escenario para interpretar este tema tan icónico. Será en la Barcelona Eurovision Party, uno de los pre eventos del Festival de la Canción. El 25 de marzo se reencontrará con los eurofans durante la fiesta que se celebra en el San Jordi Club. Olivier Grau, su organizador, ha detallado en el Eurovermú que contar con Beth suponía un "gran sueño para los eurofans siendo un año tan señalado cuando se cumplen dos décadas de su viaje a Riga".