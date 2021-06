Han pasado casi dos décadas desde que España conoció a Beth Rodergas por su participación en la segunda edición de Operación Triunfo. Su voz rasgada, sus rastas, su rebeldía y su personalísimo estilo la convirtieron en una de las concursantes más carismáticas de la edición y la elegida para representar a España en Eurovisión 2003 con "Dime". Entonces, con 21 años, se vio arrastrada por la vorágine de la fama y quiso huir de ella. Ahora, más madura y honesta que nunca, regresa al panorama musical para presentar su quinto álbum de estudio, Origen.

"Es un disco de reconciliación conmigo misma, sobre todo con mi faceta como autora. El álbum incluye temas que escribí hace años y que estaban guardados en un cajón", ha afirmado la artista de Suria (Barcelona). Unas piezas que ha tenido que desempolvar de temores y complejos porque un día le hicieron creer que no eran lo suficientemente buenas ni tenían cabida en la industria.

'Origen', el nuevo disco de Beth

Una industria impositiva a la que ignoró y, aun así, le hizo dudar de su talento. Tras años de silencio y un ejercicio de autoafirmación, Beth ha dejado de "fustigarse" y de intentar igualar los textos de sus grandes referentes -Jorge Drexler, Joan Manuel Serrat o Joaquín Sabina- para ser fiel a su propio estilo, a ella misma y a su público.

"Siento que con Origen estoy en paz, porque he salvado mis canciones del rincón donde yo misma las guardé. Durante estos años escuchaba una vocecita dentro de mí que me decía que eran buenas y merecían ser grabadas. Finalmente, le he hecho caso a mi 'yo interior' y el resultado es un disco muy personal", ha reconocido la catalana.

08.38 min Así recuerda Beth su paso por Eurovisión

“Estaba harta de que me impusieran canciones o un estilo de música“

Origen supone un viaje en el tiempo a través de 13 las canciones, con referencias a sus raíces, a su infancia y a su vida pasada, como cuanto se fue a Londres en la cima del éxito. "El tema más antiguo del álbum es "Love the music", de 2005. Lo escribí cuando me fui a Reino Unido buscando tranquilidad y volver al anonimato. En ella reivindico mi deseo de amar la música a mi manera porque estaba harta de que me impusieran canciones o un estilo artístico", ha señalado.

De hecho, una anécdota con esta canción -que abre el disco- fue lo que dinamitó que Beth publicara sus composiciones atrapadas en el olvido. "Justo antes del confinamiento mi madre me envió la foto de un jersey que quería comprar pero quería saber qué decía la frase que llevaba en el centro. Ponía Never try, never know. Un dicho que yo incluí en la letra de "Love the music" porque mi madre suele decir mucho. Así que esa fue la señal que me hizo tomar la decisión de grabar mis canciones".

“Con mis hijos he vuelto a encontrar una creatividad con la que había desconectado“

En el repertorio también canta historias nuevas, relacionadas con su faceta como madre y la situación actual provocada por la pandemia del coronavirus. Como la pieza de cierre -y la más moderna-, "Go Inside": sutil, reflexiva, una invitación a adentrarnos en nuestro mundo interior y escucharnos a nosotros mismo. "Una de mis favoritas es "Medicina", donde hablo de mis hijos y cuanto esta realidad y cómo he vuelto a encontrar una creatividad con la que había desconectado. Ellos son la mejor medicina, lo curan".

En general es un disco orgánico y coherente, de fácil escucha, enmarcado en el estilo pop que caracteriza a la artista. Sin embargo, en la producción ha explorado una sonoridad un poco más electrónica, no tan folk como en sus anteriores trabajos- gracias a la colaboración de Albert Solà. "Las canciones son dulces, pero a su vez contundentes y están interpretadas en su mayoría en castellano. También hay dos temas en inglés y tres en catalán, porque son las tres lenguas en las que me sé comunicar".

01.34 min Siete años después de retirarse para ser empresaria y madre, Beth regresa con un nuevo disco

“Quiero contar que sigo aquí, sigo cantando y que nunca he dejado de hacerlo“

Beth vuelve con fuerzas renovadas, valiente y orgullosa de su estilo, sus creaciones y la vida que ella misma ha decidido: "Tengo la sensación como de volver a empezar. Quiero contar que sigo aquí, sigo cantando y que nunca he dejado de hacerlo".

53.00 min Tarde lo que tarde - Beth: "Me da rabia cuando dicen que reniego de Eurovisión" - 28/04/21 - escuchar ahora