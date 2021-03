Beth ya tiene todo listo para hacer su gran retorno al mundo de la música. Hace 18 años participaba en la segunda edición de Operación Triunfo, cantaba los versos de "Dime" frente a Sagrada Familia y representaba a España en el Festival de Eurovisión. Ahora, tras cuatro álbumes de estudio y una carrera en el teatro, la cantante vuelve a la carga con Origen, un disco de canciones pop en inglés, castellano y catalán escritas por la artista a lo largo de la última década.

Convertida en empresaria y madre de familia en los años que ha pasado alejada de los focos, Beth canta en su nuevo proyecto sobre temas tan diversos como "el amor, el desamor, los hijos, la esperanza y la vida en general": Origen es un disco "con el que Beth ha querido dar voz a la chica que escribió estas canciones hace años y que hasta ahora no se atrevían a salir del cajón".

¿Y qué ha estado haciendo Beth durante todo este tiempo? Repasamos la información sobre su nuevo proyecto y la carrera de la cantante catalana hasta la fecha.

Así es Origen, el nuevo disco de Beth Origen es toda una declaración de independencia, autoestima y rebeldía: "Escribí la mayoría de estas canciones hace bastantes años. Me hicieron creer que no eran suficientemente buenas, y me lo creí, aunque dentro de mí siempre ha habido una vocecita que me decía que sí que eran buenas, y bonitas, y que tenía que grabarlas", dice la artista. Beth presenta 'Origen', su nuevo disco Beth, que por primera vez se ha encargado de la producción de uno de sus discos, ha trabajado junto a Albert Solà en busca de un sonido "algo más electrónico" que se aleje un poco del folk al que nos tenía acostumbrados, manteniéndose siempre fiel al pop que le valió su hueco en la música. "Me encanta haberme involucrado de lleno en la producción. Las canciones son dulces pero a su vez contundentes. Melodías elegantes y a la vez pegajosas. Con referencias claras a influencias de mi infancia. Y con espacio también a la creatividad más desbocada". 'Origen', el nuevo disco de Beth Aunque la temática del disco nos retrotrae en ocasiones a su juventud, el tiempo que pasó en Londres y la primera etapa de su desarrollo musical, siente que este era su momento: "Es un disco de reconciliación con la Beth autora. Al mismo tiempo tiene también temas nuevos, más frescos, y más en la línea del momento vital en el que estoy ahora".

Empresaria y madre de familia Beth Rodergas tiene más de 58 mil seguidores en sus redes sociales, que tienen dos protagonistas indiscutibles: los pequeños Lia y Kai, que completan la pequeña familia que Beth forma con su pareja, el barcelonés Joan Boix March. Junto a él, la cantante encontró otra de sus vocaciones: la maternidad, donde también ha encontrado una vía de expresión creativa. Beth fundó la marca LittleLia, una firma local de ropa para madres y niños hecha en Barcelona. También publicó el libro de recetas "NYAM!".

Una década en el teatro y la televisión Además de perseguir su carrera en la música, Beth ha participado en casi una docena de obras de teatro (como aquel montaje de Tirant Lo Blanc donde apareció desnuda sobre las tablas o La Dona Vinguda del Future, una obra coescrita por Guille Milkyway), ha trabajado como actriz, reportera y presentadora en varios espacios de TV3, y ha aparecido en series y películas. Beth durante la segunda edición de OT GTRES En 2017 volvió a visitar la Academia de Operación Triunfo y habló con los concursantes de estas cuestiones: "Que no salgas en televisión, no significa que no trabajes. Puedes estar haciendo teatro, conciertos o mil cosas", decía. 29.42 min Operación Triunfo - Beth vuelve a OT: "Eurovisión es brutal, pero yo no me creía la canción"