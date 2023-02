Vicco y su conexión con Alejandro Sanz: ¿Cómo se conocieron?

Vicco triunfa ahora con "Nochentera", su propuesta en esta segunda edición del Benidorm Fest, pero su historia en la música -que incluye, por cierto, otra conexión con Eurovisión- comenzó hace años de la mano de un grande del pop español, Alejandro Sanz. "Eso fue una película americana de la que todavía no despierto", cuenta ella.

La catalana no era entonces Vicco, sino Victoria Riba, una estudiante de instituto a la que le encantaba cantar. Ya había formado parte de un grupo antes, Carpanta, con sus hermanas y dos amigos, pero su instrumento, en lugar de la voz, era el teclado: tenía pánico escénico y prefería esconderse tras la partitura. "En el primer concierto que hicimos en mi cole lloré antes de subir", explica en Eurovermú. Al final dejó a un lado su timidez y comenzó a cantar en solitario y a subir vídeos a YouTube. Precisamente gracias a una de esas actuaciones en directo Alejandro Sanz se cruzó en su camino.

Lo que Vicco no sabía era que ese Alejandro, de quien no dio más detalles, era en realidad Alejandro Sanz . Su identidad se la reveló al cabo de unos días, diciéndole, además, que su música le había gustado mucho. " Decidió apadrinarme musicalmente y ayudarme a hacer el paso a lo profesional", explica Vicco ahora.

Aquello ocurrió aproximadamente en 2013. "Canté en un evento en mi instituto , en Sant Jordi", recuerda Vicco. Entre los espectadores se encontraba una chica que no dudó en acercarse y a hacerle una propuesta: " Mi padre se dedica a la música . Me ha encantado lo que haces. Si quieres, mándame cosas que le pueda enseñar, a ver si puede echar un cable". Y así lo hizo: Vicco le envió el enlace de su cuenta en YouTube y unos días después el padre de su compañera se puso en contacto con ella. "Le he pasado tus vídeos a Alejandro, un amigo mío muy especial ", le dijo entonces.

Tiene un tatuaje de una canción suya

En 2015 lanzó su primer álbum, Mírame, como Victoria Riba. Ya entonces siguió uno de los consejos que le dio el cantante de "Corazón partío", al que considera un maestro: componer. Más tarde también escribiría música para Edurne, Chenoa, Soraya o María Escarmiento, quien estuvo a punto de participar en Eurovisión con un tema suyo: Vicco se encontraba entre los compositores de "Muérdeme", tema que quedó en segundo puesto en la preselección eurovisiva de 2019.

03.36 min Para Todos La 2 - Actuación: Victoria Riba, "Mírame"

"Me invitó a abrir su gira Sirope, siete conciertos", dice ahora de su "primer contacto con el mundo profesional". Así nació su carrera como intérprete. Aunque Alejandro Sanz no le escribió tras hacerse pública su participación al Benidorm Fest, Vicco le lleva siempre consigo. En su espalda lleva tatuada una frase suya: "Cuando nadie me ve, no me limita la piel".