Las cámaras, los escenarios, los micrófonos y las ganas de darlo todo están presentes en cada una y cada uno de los 18 candidatos al Benidorm Fest 2023. La música corre por sus venas y esos se nota, no solo en las canciones con las que buscan el pase a Liverpool en la próxima edición de Eurovisión, sino también en su ilusión por preparar cada uno de los detalles para esa puesta en escena que tanto deseamos ver. Entre entrevistas, atención a medios de comunicación, calentar motores y ensayar durante horas, todos ellos han acudido con alegría a una sesión de fotos con Valero Rioja y han aprovechado para contar cómo se sienten desde que salieron a la luz sus canciones. ¡Esto han contado!

Foto de Alfred García Valero Rioja

Agoney El cantante canario ya ha adelantado que "en el escenario del Benidorm Fest voy a liarla parda" con su Quiero arder. Su tema sorprende porque tiene muchas partes habladas, "pero a mi me apeteceía hacer algo que dejase muy claras mis intenciones: hacer arder Benidorm y Liverpool". Esta canción junto con otras de sus compañeros se ha posicionado entre las más escuchadas: "me acabo de dar cuenta que la canción ha estado en el número uno de iTunes", y afirma que "estoy muy contento y parece que mucha gente quiere arder". Foto de Agoney Valero Rioja

Vicco Vicco tenía pasión por la música desde pequeña, se estrenó en los escenario tocando el teclado y ahora canta, baila y hace vibrar las tablas. Nochentera es el tema con el que quiere transmitir muy buena energía : "La verdad es que estoy feliz porque la gente está flipando". En la gala de Los Elegidos cantó su balada Memoria de pez, para luego dejar con la boca abierta con este tema: "es justo lo que quería, sorprender, estoy con el hype, con muchas ganas, a tope". Foto de Vicco Valero Rioja

Blanca Paloma La artista de aquel Secreto de agua de la primera edición del Benidorm Fest vuelve al escenario valenciano con el tema Eaea. Se presentó con ésta y con Plumas de Nácar, pero finalmente fue elegida con esta propuesta llena de historia familiar y con aires de nana. Afirma estar "muy emocionada", a lo que añade que, "esto es un homenaje a mis raíces, a mi abuela, que me ha dejado en herencia, a parte de la máquina de coser, ese flamenco". Un amor que canta a los cuatro viento y un proceso que está "viviendo con mucha emoción" junto a su familia. Foto de Blanca Paloma Valero Rioja

Meler El espíritu de equipo de los tres integrantes que componen Meler abraza a cualquier personas que les vea y escuche. Su buen rollo se palpa, tanto en la vida, como en esa canción con la que pisarán Benidorm, No nos moverán. Querían un tema que fuese universal, "que puediese sonar en toda Europa, nos juntamos para hacer eso y parece ser que funcionó". Y no solo eso, sino que buscan "mucha energía, mucha fiesta y que sean tres minutos en los que nadie se aburra", "vamos a defender la canción e ir con una puesta en escena muy potente". Foto de Meler Valero Rioja

Karmento Manchega por los cuatro costados, con un arte castizo y una propuesta muy suya: "es una canción íntima que a quien le llega lo hace de una forma muy emocional". El tema lo escribió ella misma y en él expresa esa sensación de querer algo y lidiar con el dolor y la dificultad que conlleva conseguirlo. Carmen Toledo está ligada al folclore y a la música tradicional, además de pegada a la tierra de forma casi literal, ya que le gusta ir descalza para "sentir el suelo". Afirma estar "muy contenta, es una sensación súper bonita que no me esperaba", además de confesar que "tenía muchas ganas de que saliera el tema y que viesen de los que estamos hablando". Foto de Karmento Valero Rioja

Aritz Arén Bailarín, coreógrafo y el artista que va a interpretar Flamenco, concepto que tiene un significado bien definido en su tema: "es esa cosa caliente de una relación". El mensaje está claro: "no tengas miedo a la relación y ve a por ello, déjate fluir" y danza con estos sonidos españoles, pero a la vez tan universales que esconde la canción. "La gente ahora está dando un buen feed-back, se está yendo todo al lado positivo", una sensación que le lleva a estar "súper contento". Para la puesta en escena del Benidorm Fest ya adelanta que habrá sorpresas, porque "el escenario va a cambiar mucho, soy bailarín y ahí tenemos un punto que hay que destacar". Foto de Atitz Arén Valero Rioja

Fusa Nocta Mi Familia empieza con un audio de la prima de Fusa Nocta y termina poniendo a todo el mundo en pie. Una propuesta que presenta varios estilos, pero que busca abrazar las raíces del pasado y del presente, la familia que eliges y la que te toca. Sobre el escenario valenciano "voy a expresar una cosa diferente a la del videoclip y la letra". La artista considera que con esta canción "me he arriesgado un poquito, pero estoy súper contenta, flipando con la acogida, no me lo esperaba", a lo que añade que recibe "muchísimos mensajes, estoy flipando". Foto de Fusa Nocta Valero Rioja

Sharonne El Aire de Sharonne es un dance con el que busca dar voz a esos momentos complicados "todos en la vida hemos tenido que coger aire para llegar a eso que queremos, como las metas y superar miedo". Tema que le ha dado unas sensaciones "maravillosas, justamente ayer recibía mensajes de mucha gente a través de las redes y se me ponía la piel de gallina". Y no todo se queda en lo emocional, sino que "también me enviaron vídeos de algunas salas y discotecas en las que ya están pinchándola", así que, "no puedo pedir más, estoy encantada". Foto de Sharonne Valero Rioja

Siderland El grupo catalán se quedó a las puertas de ser elegido en la primera edición del Benidorm Fest, pero este año lo ha conseguido con su Que esclati tot, canción íntegra en catalán inspirada en la trama de la serie El Colapso: "El tema de este año está mucho más pensado". El pop nocturno viajará desde ese estudio de grabación que tienen en el salón de su casa, a bañar el escenario valenciano: "Llegaremos ahí, lo disfrutaremos e intentaremos dar el mejor espectáculo posible". La buena acogida les pone felices: "Yo creo que nunca estás preparado para una cosa así, te lo tienes que encontrar, pero lo vivimos con muchas ganas, con mucha ilusión y trabajando desde el respeto y la humildad". Foto de Siderland Valero Rioja

Twin Melody Sayonara está escrito en cinco idiomas porque sus ínterpretes son muy políglotas. Twin Melody interpertaron CIAO en la gala de Los Elegidos y vuelven a apostar por un tema pop, movido y muy suyo: "quizá el siguiente sea goodbye", bromean las mellizas. Entre español, inglés, francés, euskera y un poco de japonés, buscan "darlo todo y hacer un show", actuación que describirían con la palabra "potente". Las hermanas tenían la canción preparada desde hacía meses, "ahora esto ya es un subidón", a lo que añaden que "estamos súper agradecidas con todo el recibimiento que está teniendo, a la gente le está gustando mucho y es un placer, la verdad". Foto de Twin Melody Valero Rioja

Famous La Lola es "diversión y baile", adelanta Famous, aunque eso ya se deja ver desde los primeros acordes de la canción. Lo que sí ha adelantado es que en la puesta en escena habrá movimiento "cosas mías vocales y más sorpresas que no puedo decir". Desde que salió el tema, "estoy súper contento, está creciendo, la gente me dice que es súper pegadiza, que baila con ella, y justo eso es lo quería consegir". Se muestra agradecido y su grito de fuerza es un "vamos a por ello". Foto de Famous Valero Rioja

Alice Wonder Alice Wonder lo tiene muy claro: "al Benidorm Fest voy a llevar a gente que tenga energía muy guay". Con Yo quisiera la artista se desnuda, es una propuesta donde "me muestro vulnerable y me dejo conocer de otra manera" y que nació en la oscuridad de una habitación, desde "una improvisación que hice en el piano de casa de mi madre. Ahora "tengo nervios, creo que la gente la está recibiendo muy bien", además, "estoy feliz porque es una canción del corazón". En cuanto a las redes sociales, afimar que "no estoy muy atenta por salud mental, pero me da energía, estamos preparando algo muy poderoso". Foto de Alice Wonder Valero Rioja

Sofía Martín Sofía Martín se enteró de su participación en el Benidorm Fest por email, y desde ese momento, Tuki ha sido un saco de buena vibra. La artista se inspira "en la vida y en las cosas que pasan", lo que hace que sus composiciones estén relacionadas con sus raíces "mi parte española, mi parte alemana y el dance europeo". Con esta canción aspirante a Eurovisión quiere "crear un momento positivo, una experiencia, porque lo que tú das para fuera es lo que recibes". A todo esto añade que está "muy contenta y emocionada, he leído mensajes y estoy feliz de que Tuki haya visto la luz": Foto de Sofía Martín Valero Rioja

José Otero El intérprete de Inviernos en Marte no se esconde y ha desvelado que va a llevar a cuatro bailarines canarios con él al Benidorm Fest. Jose Otero rinde homenaje así a su tierra, mientras que lanza su espíritu hasta los contraste de ese planeta que tanto ansiamos descubrir, Marte. Sus últimos trabajos han sido en México y él mismo se define como "muy dramático, exagerado y muy intenso en las tablas". Cuando vio la luz el tema que postula a viajar a Liverpool se sintió aliviado, "solté una parte de mi que llevaba mucho tiempo preparando", a lo que añade que "estoy muy feliz y voy a dejar que la gente la repose". Contento porque "la canción la he hecho yo y para mi es una candidatura perfecta". "Tengo muchísimas ganas de subirme al escenario". Foto de José Otero Valero Rioja

Rakky Ripper "Nunca se ha llevado una propuesta así", confirma Rakky Ripper, y es cierto, porque ella es una de las pioneras del hyperpop en España. Tracción es una mezcla de hardcore, drum&bass y hasta techno, la mezcla perfecta con la que la artista quiere transmitir aquellos sentimientos no expresados. Una similitud a cuando te atrae una persona pero no eres capaz de decírselo y solo fanteseas y te imaginas cosas en tu cabeza. La andaluza afirma que tiene "muchas sensaciones entremezcladas, no me esperaba quizá la acogida que está teniendo". La sorpresa es grata y es que el tema ha ido más allá del "tipo de público" al que creía que iba a llegar y ha ido "más allá", "estoy muy nerviosa, contenta y emocionada". Foto de Rakky Ripper Valero Rioja