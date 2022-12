La risa de José Otero con la que intimida a sus primos para que le respeten, asusta y contagia a cualquiera. Con ella, el artista internacional dice "Soy yo" a sus familiares, pero también a todos. Y al igual que su risa, "Inviernos en Marte", transmite buen rollo y ganas de bailar. ¿Se podrá él a mover el esqueleto? En su visita a Inés Hernand y Fede Arias en el plató de Eurodramas y Comedias responde a todas las preguntas. ¡Mira la entrevista!

La semana en Benidorm

¿Irá José Otero acompañado de Pilar Rubio a Benidorm? "Pues yo creo que se quiere venir", dice a la pregunta. Con quien sí estará será con todo su equipo, con el que ya está ensayando para disfrutar del momento en la ciudad alicantina: "Estoy haciendo es ensayar demasiado para llegar y poder disfrutar, porque, evidentemente, me tengo que concentrar, pero es lo que le digo a los chicos, que nos tenemos que conocer".

"Esa semana quiero hacer contenido, que nos conozcamos, estar con ustedes, quiero disfrutarlo porque al final eso se va a ir y como no decidimos nosotros quien gana, lo que tenemos que hacer es quedarnos con esto", sigue contando a los presentadores.

Hará todo eso si no se olvida de ello, pues José Otero confiesa que tiene TDA, un problema que ya tiene solucionado: "Es verdad que es un problema que se soluciona. De pequeño yo no sabía por qué, y cuando estuve en México dije que no es normal. He llegado a guardar un helado en el baño, decir que no lo compré y encontrarlo todo derretido al día siguiente. Ya fui, me lo regularon, tiene su medicación y, lo que no me gusta porque pienso mucho".

En la entrevista, el joven cuenta una anécdota, pues ha llegado a perder hasta vuelos. "Esto es heavy. Un día, yo vivía en Madrid en 2017, y tenía un vuelo a Canarias a las 11, me levanto a las 9, desayuno, me pongo la tele, y como que tenía la sensación de que algo iba a pasar ese día. Me voy al gym, y cuando vuelvo veo la maleta pequeña en el salón. Y lo perdí. Me di cuenta dos horas después", narra entre risas.

¡Esperemos que no pierda el AVE rumbo a Benidorm y que podamos disfrutar de su canción sobre el escenario del Benidorm Fest!