Aritz Aren: "Flamenco es esa cosa caliente de una relación"

Con una sonrisa de felicidad y el carisma que lo caracteriza, Aritz Aren visita Eurodramas y comedias para surfear entre palmeras y las preguntas de Inés Hernand y Fede Arias. El Benidorm Fest es todo un reto para él, y es que resulta que el escenario lo domina perfectamente gracias a su amplia trayectoria como bailarín, sin embargo, ahora se estrena como cantante. Labor que parece darse de lujo porque Flamenco es ese tema pegadizo que no te puedes quitar de la cabeza, "a mi me gusta la canción, estoy súper feliz", cuenta en la rueda de prensa de presentación.

De hacerse viral con sus vídeos en Tik Tok a conquistar la ciudad valenciana con "una canción que me da mucha felicidad porque tiene esa parte latina, pero también un toque español. Encaja mucho conmigo, está hecha para mi". El tema pretende animar a que "no tengas miedo a la relación y vayas a por ello", alejarse de los prejudicios de es emomento en el que estás conocidneod a alguien "y que te dejes llevar, fluir ".

Rituales y escenarios

Las ganas de viajar hasta Benidorm para vivir ese 31 de enero, 2 y 4 de febrero rodeado de sus compañeros y compañeras existen: "aunque vayamos a hacer una cosa importante y que tiene calidad, tenemos que pasarlo bien todo el rato". De la puesta en escena que tiene preparada no ha querido desvelar mucho, aunque confiesa entre risas que sí va a llevar topa "mucha no sé, pero no voy a ir desnudo, ni enseñar carne".

Es limpio a ratos, "tengo días, a veces me da el toc de ver la casa tan desastre, pero claro, hasta ese momento era una leonera". Además de los arrebatos de limpieza y de ser fan de la aspiradora, otro de los rituales que tiene apegado es disfrutar del momento: "lo que voy a hacer no es lo que hago siempre", una salida de la zona de confort que le lleva a no intentar "pensar en ese momento, así que voy a estar como haciendo otras cosas, irme con mis amigos... la mente ocupada sobre todo".