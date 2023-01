Rakky Ripper: "Nunca se ha llevado una propuesta así"

El hardcore y el tecnho se han metido de pleno en el Benidorm Fest. Y Rakky Ripper quiere llevar "Tracción" a lo más alto en Eurovisión 2023. Este tema, lo define como un "temardo" y tiene por seguro que va a hacer una pedazo de actuación y que "va a ser algo muy distinto que, en verdad, nunca se ha llevado algo así".

Hace poco que recibió los primeros vídeos de montaje de toda la coreografía, y así se lo contó en el plató de Eurodramas y comedias a Fede Arias y a Inés Hernánd. "Hay graffiti saint y estamos haciendo los visuales entre Emilio y yo, que nos hemos puesto a grabar todo".

Raquel, la granadina que se esconde tras este proyecto, para componer mira siempre en perspectiva y saca muchas experiencias que le han pasado. "Tiendo a escribir sobre mis frustaciones , sobre los momentos que peor lo paso, creo que es lo que más me inspira y me echaron un clave y le metimos caña y fluyó".

Esta mezcla de hardcore , drum&bass y hasta techno , es una canción con mucho poder en muchos sentidos. "Hay una parte de sentimientos no resueltos, de cosas que no se pueden expresar . Cuando sientes atracción hacia una persona y no la dices", asegura en la rueda de prensa de estreno .

Casi pierde un dedo

En su época universitaria, Rakky estuvo de erasmus en Alemania, la ciudad por excelencia de la cerveza. En una salida con sus compañeros jugaron a darle un golpe a su cerveza para que saliese toda la cerveza. Tras el juego, ella siguió bebiendo, hasta que se dio cuenta de que estaba sangrando. De repente, ve que procede de uno de sus dedos.

"Me tuve que ir para urgencias y me tuvieron que operar. La enfermera me dijo que si quería ver mi dedo y ahi estaba con todos los cartílagos al aire. Me lo destrocé todo, pero tuve la suerte de que el hueso no rompió". Es más, ella recuerda con Fede e Inés que durante la operación cantó el tema "Alejandro" de Lady Gaga.

¿Con qué nos sorprenderá Rakky Ripper en el escenario del Benidorm Fest? ¡No te lo pierdas el próximo 31 de enero, 2 y 4 de febrero en La 1 y en RTVE Play!