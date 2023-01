Está considerada, probablemente, como "una de las voces que más sorprenden ahora mismo del panorama musical español". Alice Wonder ha dejado su gusto por dormir a un lado para visitar a Inés Hernand y Fede Arias en el programa Eurodramas y Comedias y hablar de su propuesta musical para el Benidorm Fest 2023. Yo quisiera es esa canción tejida desde la intimidad, en la que la escasa base musical hace brillar la voz y en la que la artista se desnuda saliendo de su zona de confort, "me muestro vulnerable y me dejo conocer de otra manera", comenta en la rueda de prensa de presentación.

Un poco más sobre ella

Ser una de las candidatas a representar a España en Eurovisión 2023 "no estaba en mis planes, pero estoy feliz". Puesta a probar experiencias nuevas se haría una colaboración con Rosalía y si le tuviesen que regalar algo con poco presupuesto en esta fiesta de la música podría ser plastilina, "me gusta esculpir".

Su palabra favorita es "chancleta" y dice entre risas que su discurso al ganar el premio en Liverpool sería: “Thank you very much. This is for my people, my team, my mum, and my friends. Where is the money and I going on vacations. Thank you very much”.