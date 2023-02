Dieciocho serán los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023, la preselección española para Eurovisión. RTVE ha decidido aumentar el número final de artistas del cartel de la próxima edición debido a la calidad de propuestas recibidas. Entre los elegidos, diversidad de géneros, consagrados y nuevas promesas, nombres emergentes de la música indie y artistas con grandes comunidades en redes sociales.

Un equipo transversal de profesionales de RTVE ha elegido a los finalistas de entre las 876 propuestas recibidas. Por orden alfabético son: Agoney, Alfred García, Alice Wonder, Aritz Arén, Blanca Paloma, E'FEMME, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Raky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco.

Los 18 elegidos del Benidorm Fest

Alice Wonder (Madrid, 23 años) Es el claro ejemplo de la llegada de un cambio generacional musical. Con apenas 23 años, la artista/compositora ha irrumpido con fuerza en la escena musical con una madurez artística que puede llegar a asustar a los más veteranos. En mayo de 2021 publicó ‘Que Se Joda Todo Lo Demás’, el primer álbum íntegramente en castellano de la artista, que acumula millones de reproducciones en plataformas, y una gira de conciertos que cuelgan continuamente el cartel de agotado.

AlIce Wonder, participante del Benidorm Fest 2023

José Otero (Las Palmas de Gran Canaria, 32 años) Nacido en Las Palmas De Gran Canaria, obtiene una beca en la prestigiosa escuela de música The BRIT School for Performing Acts, conocida por formar a artistas como Adele en 2012. ¿Tras finalizar sus estudios en Inglaterra, Otero se muda a México, donde participó en ‘La Voz’ en el 2019 llegando al top 3. Después sacó su primer sencillo que acumula actualmente más de 11 millones en las plataformas.

Megara (Madrid). Es, más que una banda, un concepto. Una forma de vida. Un universo. Catalogados como la mezcla perfecta entre lo siniestro y el algodón de azúcar, Megara se ha situado, desde los inicios de su trayectoria, en el punto de mira de la prensa y el público. Su faceta bipolar (algo chocante de primeras) mezcla tenebrosidad, chucherías y fucsia… ¡mucho fucsia! ¿Su estilo? La banda lo ha denominado ‘Fucksia Rock’ en un intento de englobar todo lo que significa el concepto del grupo. Música, espectáculo, coreografía, historia… En resumen, en Megara no hay leyes. No hay etiquetas.

Meler (Madrid). Habrá quien conceda al azar el mérito de que Jonathan, Javier y Lorenzo llegaran a conocerse, pero sería despreciar el poder de la música. No puede deberse a la casualidad que tres jóvenes talentos que pululaban por separado -de Marbella a Miami y de Irlanda a Alicante- acabaran confluyendo en Madrid, en un concurso al que aspiraban más de 400 artistas. Allí convergieron sus tres incipientes carreras, que decidieron convertir en una sola y darle el nombre de Meler, empezando su andadura tocando por el metro. Lo que surgió apunta a convertirse en la nueva revelación del pop español.

Sharonne, participante del Benidorm Fest 2023

Sharonne (Sabadell, 46 años) es el nombre artístico de Cristóbal Garrido. Cantante, Drag Queen y actor. Fue la ganadora de la segunda temporada del concurso Drag Race España. Comenzó en el teatro amateur y ha sido maestra de ceremonias del espectáculo THE HOLE, ha participado en Tu Cara no me suena todavía, La Marató de TV3, en la serie catalana El cor de la ciutat, entre muchas otras. Actualmente co-protagoniza la gira Gran Hotel de las Reinas por toda España.