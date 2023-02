El sábado 28 de enero, un equipo de RTVE Digital pone rumbo hacia Benidorm para vivir una semana cargada de eventos e ilusión. Una semana en la que conoceremos al sucesor/a/es/as de Chanel y representante de España en Eurovisión 2023. La segunda edición del Benidorm Fest contará con numerosos ensayos, varias ruedas de prensa, programas previos y post y tres galas (dos semifinales el 31/1 y 2/2 y una gran final el 4 de febrero) llenas de emoción, nervios, pero, sobre todo, de mucha, mucha música.

En la web oficial hemos preparado una cobertura especial desde la ciudad alicantina para que puedas ver cómo viven los 18 participantes su aventura en el Benidorm Fest. La cobertura del Benidorm Fest comenzará el domingo 29 de enero, a partir de las 19:00 horas, con la Alfombra Naranja. Pero aún hay mucho más... ¡Toma nota!

¡Buenos días! Los nervios están a flor de piel, porque... ¡arranca la primera Semifinal! A partir de las 22:50h , Sofía Martín, Aritz Aren, Sharonne, Agoney, Megara, Alice Wonder, Meler, Fusa Nocta y Twin Melody lanzarán al fin sus propuestas para luchar por el pase a la Gran Final que viviremos el sábado 4 de febrero. Además, Jordi y Xuso Jones nos pondrán al día con la última hora del festival durante el Benidorm Calling (¡últimos ensayos incluidos!) mientras que Miki Núñez y Aitor Albizua conectarán en la pre y post gala para contarnos todas las novedades de la noche. ¿Te lo vas a perder?

Miércoles, 1 de febrero

¡Buenos días! Resaca emocional de las buenas tras una semifinal de infarto. La primera clasificación de esta edición del Benidorm Fest nos ha dejado a los primeros cuatro finalistas: Fusa Nocta, Alice Wonder, Agoney y Megara. Pero las cuatro propuestas que no lograron acceder a la Gran Final estarán en directo en rueda de prensa para contar sus sensaciones, emociones y cómo vivieron la noche junto a sus compañeros. Además, arrancan los ensayos de la Segunda Semifinal y volveremos a tener la última hora del festival en el Benidorm Calling. Esta vez, Inés Hernand estará en plató para desvelar los entresijos de su papel como presentadora. Y esto no queda aquí, porque a las 21:00h da comienzo el segundo día de Euroclub con increíbles actuaciones. ¿Te lo vas a perder?