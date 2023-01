La representante de España en Eurovisión 2002 ha acudido con un elegante vestido blanco, rosa y azul con un gran escote en forma de uve tanto en la parte delantera como en la espalda. Los colores son un homenaje a la bandera del orgullo trans, con lentejuelas combinadas por nas mangas largas y colgantes. 'Rosa de España' acumuló más de 12 millones d epersonas con su "Europe's living a celebration". Una elección que combina las lentejuelas de todo el cuerop

“Rosa López: "No me siento un referente, me siento una más"#BenidormFest #BenidormFest2023



▶️https://t.co/LglN35VyVn

▶️https://t.co/6oRHarwGQS pic.twitter.com/2tynjZHbl6“